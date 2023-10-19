Общество 19.10.2023 в 11:11

В Бурятии расчет число вакансий для людей с ограниченными возможностями

Эксперты связывают это с кадровым голодом и развитием технологий
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии расчет число вакансий для людей с ограниченными возможностями
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, открытые в Бурятии и доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Выяснилось, что в сентябре 2023 года в Бурятии было открыто 132 вакансии, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Для сравнения: год назад количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 80 предложений, то есть, интерес к этой категории соискателей вырос в 1,6 раза. При этом в целом спрос на персонал в регионе за этот период вырос на 42%.

Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают компании из отраслей «Информационные технологии», «Финансовый сектор» и «Образовательные учреждения».

«Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторам: кадровый голод и развитие технологий. Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей», - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.

Фото: «Номер один»
Теги
работа

Все новости

В Бурятии расчет число вакансий для людей с ограниченными возможностями
19.10.2023 в 11:11
В Улан-Удэ ищут 71-летнюю горожанку Евдокию Каргину
19.10.2023 в 10:59
В Бурятии пока не удалось потушить пожар на острове
19.10.2023 в 10:53
В Улан-Удэ осужденная колонии- поселения будет отбывать срок наказания с семьей
19.10.2023 в 10:28
Уроки по видеосвязи помогают школам Бурятии
19.10.2023 в 10:27
Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
19.10.2023 в 09:53
На трассе в Бурятии перевернулся «Харриер»
19.10.2023 в 09:43
В Бурятии полицейские спасли экипаж иномарки после лжи навигатора
19.10.2023 в 09:35
В Бурятии назначен новый прокурор Джидинского района
19.10.2023 в 09:27
В Бурятии простятся с танкистом, погибшим в первые дни СВО
19.10.2023 в 09:12
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
В Улан-Удэ ищут 71-летнюю горожанку Евдокию Каргину
Около полудня 18 октября она ушла из дома на улице Гавань и не вернулась, страдает потерей памяти
19.10.2023 в 10:59
В Улан-Удэ осужденная колонии- поселения будет отбывать срок наказания с семьей
Она может проживать в арендованной или своей квартире пределах колонии или в местном муниципалитете
19.10.2023 в 10:28
Уроки по видеосвязи помогают школам Бурятии
Учебных заведений, которые их используют, все больше
19.10.2023 в 10:27
Жительница Бурятии взыскала ущерб за потоп
Квартиру женщины затопили соседи сверху
19.10.2023 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru