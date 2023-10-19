В Бурятии расчет число вакансий для людей с ограниченными возможностями

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, открытые в Бурятии и доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).Выяснилось, что в сентябре 2023 года в Бурятии было открыто 132 вакансии, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Для сравнения: год назад количество вакансий для людей с ОВЗ в регионе составляло всего 80 предложений, то есть, интерес к этой категории соискателей вырос в 1,6 раза. При этом в целом спрос на персонал в регионе за этот период вырос на 42%.Чаще всего вакансии для людей с ОВЗ открывают компании из отраслей «Информационные технологии», «Финансовый сектор» и «Образовательные учреждения».«Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторам: кадровый голод и развитие технологий. Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей», - сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елизавета Илюшина.Фото: «Номер один»