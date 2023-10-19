В Бурятии в 2024 году благоустроят еще 14 дворовых территорий

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестку вошли вопросы дополнительного предоставления средств по президентской дальневосточной субсидии и благоустройство дворовых территорий по программе «1000 дворов», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Один из вопросов – изменение планов социального развития центров экономического роста. Есть ряд предложений по использованию средств президентской дальневосточной субсидии на 2023-2024 годы. Часть субсидии в будущем году будет направлена на продолжение программы «1000 дворов». Вместо тысячи дворов уже было благоустроено 1245 дворовых территорий. Программа пользуется у людей популярностью, хорошие отзывы, поэтому будет продолжать, будем приводить в порядок дальневосточные территории», – открыл совещание Юрий Трутнев.В 2024 году по программе «1000 дворов» в Бурятии запланировано благоустройство еще 14 дворовых территорий. Всего в следующем году в дальневосточных регионах будет благоустроено не менее 120 дворов. На благоустройство территорий регионам ДФО предоставят 825 млн рублей.В 2023 году в республике благоустраивается 85 дворовых территорий, на 64 из них работы завершены, на остальных – работы ведутся.«Мы привели в порядок больше дворов, чем изначально планировалось. И эта работа будет продолжаться. Надо все дворы приводить в порядок на Дальнем Востоке, а не только эти», – сказал Юрий Трутнев.На реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста дальневосточным регионам в 2023 году из федерального бюджета по линии президентской дальневосточной субсидии предусмотрены средства в размере 27,8 млрд рублей.Отметим, что всего в 2024 году по линии президентской дальневосточной субсидии регионы ДФО получат 29,3 млрд рублей, из них по 28,5 млрд рублей решения приняты ранее.«Мы перешли к следующему этапу исполнения поручения президента Российской Федерации по развитию дальневосточных городов – этапу реализации конкретных инвестиционных проектов, вошедших в мастер-планы», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.Фото: egov-buryatia.ru