Общество 19.10.2023 в 12:30

В Улан-Удэ найдена пропавшая пенсионерка

Прохожий заметил ее на улице Ключевской, с ней все в порядке
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ найдена пропавшая пенсионерка
В Улан-Удэ найдена 71-летняя горожанка  Улан-Удэ Евдокия Ильинична Каргина. Очевидец заметил пропавшую пенсионерку на улице Ключевской и незамедлительно сообщил об этом на номер вызова экстренных служб «112». До приезда сотрудников патрульно-постовой службы он находился рядом с пожилой гражданкой, сообщили в МВД по Бурятии.

Правоохранителями женщина была доставлена в отдел полиции по Октябрьскому району и уже передана родственникам. С ней всё в порядке.

Полиция Бурятии выражает благодарность неравнодушному гражданину за содействие в поиске пенсионерки, представителям СМИ и администраторам пабликов в соцсетях – за информационную поддержку.

Фото: pixabay.com
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