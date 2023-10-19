В Улан-Удэ найдена пропавшая пенсионерка

В Улан-Удэ найдена 71-летняя горожанка Улан-Удэ Евдокия Ильинична Каргина. Очевидец заметил пропавшую пенсионерку на улице Ключевской и незамедлительно сообщил об этом на номер вызова экстренных служб «112». До приезда сотрудников патрульно-постовой службы он находился рядом с пожилой гражданкой, сообщили в МВД по Бурятии.Правоохранителями женщина была доставлена в отдел полиции по Октябрьскому району и уже передана родственникам. С ней всё в порядке.Полиция Бурятии выражает благодарность неравнодушному гражданину за содействие в поиске пенсионерки, представителям СМИ и администраторам пабликов в соцсетях – за информационную поддержку.Фото: pixabay.com