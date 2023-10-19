Общество 19.10.2023 в 13:39

Байкал попал в топ-3 внутрироссийских направлений зимнего отпуска − SuperJob

Россияне отдыхать зимой чаще планируют дома или в поездках по России

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Текст: Номер один
Байкал попал в топ-3 внутрироссийских направлений зимнего отпуска − SuperJob
Четверть россиян собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей. В опросе портала SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех федеральных округов страны.

Среди самых популярных направлений внутри страны — Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск россияне рассчитывают провести в Турции, на Кипре или в ОАЭ. 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 22% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Россияне с зарплатой от 80 тыс руб й в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.

Фото: «Номер один
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