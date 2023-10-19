Общество 19.10.2023 в 16:12
Ответственный бомж из Улан-Удэ стал звездой «Тик-Тока»
Видео с бездомным и котом стремительно набирает популярность в соцсетях
Текст: Андрей Константинов
В соцсетях стремительно распространяется видео с бездомным из Улан-Удэ, которому двое детей предложили взять кота. Девочка и мальчик с котом в руках, которого они, вероятно, подобрали где-то во дворе и пытаются пристроить, обращаются к мужчине без определенного места жительства. На что тот с возмущением в голосе отвечает:
«Простите, я не могу такую взять ответственность - кота! Вы что, я сам бомж!», - восклицает мужчина.
Короткий ролик сначала быстро разошелся по соцсетям в бурятском сегменте интернета, а затем перебрался в «Тик-Ток». Там видео уже собрало четверть миллиона просмотров и более тысячи комментариев.
«Даже он понимает, что такое ответственность, а некоторые не только безответственно подходят к детям, но и к животным». «Какой сознательный человек без определенного места жительства. Старое поколение!». «Когда бомж оказался человечнее, чем некоторые люди». «Человечище!!! Пусть у него все наладится», - пишут пользователи соцсетей.
Некоторые комментаторы даже выразили желание помочь бездомному мужчине.
«Скажите, пожалуйста, где его найти, есть вещи на мужчину. Или может кто-то его нашёл и сможет передать ему эти вещи?». «Куртку зимнюю хорошую, джинсы, ботинки, кофты носки шерстяные, шапку-ушанку отдам ему. Сейчас холода сильные начнутся, надо помогать таким людям», - пишут улан-удэнцы.
Местные жители также сообщают, что ответственного бездомного они часто встречают в 40-х кварталах Улан-Удэ, и пишут о том, что мужчина даже не пьет. Однако где именно он ютится, не известно.
Фото: скриншот видео соцсетей
«Простите, я не могу такую взять ответственность - кота! Вы что, я сам бомж!», - восклицает мужчина.
Короткий ролик сначала быстро разошелся по соцсетям в бурятском сегменте интернета, а затем перебрался в «Тик-Ток». Там видео уже собрало четверть миллиона просмотров и более тысячи комментариев.
«Даже он понимает, что такое ответственность, а некоторые не только безответственно подходят к детям, но и к животным». «Какой сознательный человек без определенного места жительства. Старое поколение!». «Когда бомж оказался человечнее, чем некоторые люди». «Человечище!!! Пусть у него все наладится», - пишут пользователи соцсетей.
Некоторые комментаторы даже выразили желание помочь бездомному мужчине.
«Скажите, пожалуйста, где его найти, есть вещи на мужчину. Или может кто-то его нашёл и сможет передать ему эти вещи?». «Куртку зимнюю хорошую, джинсы, ботинки, кофты носки шерстяные, шапку-ушанку отдам ему. Сейчас холода сильные начнутся, надо помогать таким людям», - пишут улан-удэнцы.
Местные жители также сообщают, что ответственного бездомного они часто встречают в 40-х кварталах Улан-Удэ, и пишут о том, что мужчина даже не пьет. Однако где именно он ютится, не известно.
Фото: скриншот видео соцсетей
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