Общество 19.10.2023 в 17:03
«Я за косяки бил»
В Новосибирске родители обвинили тренера по плаванию в избиении детей
Текст: Номер один
Жительница Новосибирска обвинила сына тренера по плаванию в избиении детей. По словам женщины, инцидент произошел на сборах в Туапсе этим летом. Мама двух мальчиков обратилась с заявлением в Следственный комитет. Проверку со своей стороны проводит и прокуратура. КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.
«Нас тоже били»
Роза Легкая вместе с супругом воспитывает троих сыновей: Феде* - 10 лет, Пете* - 8 лет, а самому младшему - годик. Старшие в спорте с 5 лет, занимаются плаванием. Ежегодно дети ездили на летние сборы. В этом году Федя и Петя поехали со всей командой и сопровождающими в Туапсе. Мама мальчиков осталась недовольна организацией поездки, начиная от питания и заканчивая местом проживания детей, притом, что за двоих детей семья заплатила 260 тысяч рублей. Но главная претензия не в этом.
- Все вскрылось совсем случайно. Петя сидел в соцсетях и смотрел ролики. Увидел, как человека ставят к стене, заставляют расставить ноги и бьют чуть выше коленного сустава. Петя сказал: «Нас тоже так били». Я, конечно, поинтересовалась, кто именно. Он и сказал, что на сборах это сделал сын тренера, который также был в поездке и занимался тренировкой ребят, - рассказала КП-Новосибирск Роза Легкая, мама мальчиков.
Роза начала расспрашивать сына подробнее о том, что происходило за 4 тысячи километров от дома. По словам женщины, ее мальчиков и других детей так наказывали за шум во время сон-часа. Мол, то они в мяч в комнате громко играли, то не спали, то шумели.
- Сопровождала наших детей вся семья главного тренера: дочка, сын и муж. Вот как раз сын и бил детей. Как мне рассказал Петя, четыре раза это было в комнате, а еще несколько раз - в бассейне. Я подумала, что сын преувеличивает. Решила спросить у старшего, били ли их, тот подтвердил, - продолжает женщина.
«Я тебя больше не буду тренировать»
Как говорит Роза, ее супруг созвонился с другими родителями. Выяснилось, что их дети не единственные. Тогда взрослые сообща решили встретиться с главным тренером и поговорить на тему поездки.
- Тренер извинялась, говорила, что дети плохо себя вели, и обещала поговорить с сыном. На следующий день Петя пошел в бассейн, и этот мужчина (сын тренера. - Ред.) подозвал его к себе: «Я знаю, что ты все папе рассказал. Я же бил тебя за косяки, а не просто так. Теперь я тебя не буду тренировать и секретики по плаванию не расскажу», - цитирует ребенка Роза.
По словам сибирячки, сын вернулся домой в истерике. Родители снова решили поговорить с главным тренером.
- Мы также написали письмо директору спортивной школы. Выяснилось, что этот мужчина у них не работает, а значит, не должен был быть допущен к детям, - объясняет Роза.
Роза написала заявление в Следственный комитет, уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко и Бастрыкину. Она хочет, чтобы в этой ситуации разобрались в рамках закона. Из бассейна дети ушли.
Другая сторона
КП-Новосибирск дозвонилась до главного тренера. Она рассказала свою версию случившегося.
- Никогда никаких конфликтов или жалоб не было. Я правда не знаю, зачем надо было это все говорить. Они приехали со сборов, все было нормально. В сентябре возникла вот эта тема. Сейчас идет следствие, в случившемся разберутся, - прокомментировала КП-Новосибирск главный тренер. - Родители подготовили коллективное письмо и будут отправлять его в МВД, СК и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.
Фото: Сергей Надеждин
«Нас тоже били»
Роза Легкая вместе с супругом воспитывает троих сыновей: Феде* - 10 лет, Пете* - 8 лет, а самому младшему - годик. Старшие в спорте с 5 лет, занимаются плаванием. Ежегодно дети ездили на летние сборы. В этом году Федя и Петя поехали со всей командой и сопровождающими в Туапсе. Мама мальчиков осталась недовольна организацией поездки, начиная от питания и заканчивая местом проживания детей, притом, что за двоих детей семья заплатила 260 тысяч рублей. Но главная претензия не в этом.
- Все вскрылось совсем случайно. Петя сидел в соцсетях и смотрел ролики. Увидел, как человека ставят к стене, заставляют расставить ноги и бьют чуть выше коленного сустава. Петя сказал: «Нас тоже так били». Я, конечно, поинтересовалась, кто именно. Он и сказал, что на сборах это сделал сын тренера, который также был в поездке и занимался тренировкой ребят, - рассказала КП-Новосибирск Роза Легкая, мама мальчиков.
Роза начала расспрашивать сына подробнее о том, что происходило за 4 тысячи километров от дома. По словам женщины, ее мальчиков и других детей так наказывали за шум во время сон-часа. Мол, то они в мяч в комнате громко играли, то не спали, то шумели.
- Сопровождала наших детей вся семья главного тренера: дочка, сын и муж. Вот как раз сын и бил детей. Как мне рассказал Петя, четыре раза это было в комнате, а еще несколько раз - в бассейне. Я подумала, что сын преувеличивает. Решила спросить у старшего, били ли их, тот подтвердил, - продолжает женщина.
«Я тебя больше не буду тренировать»
Как говорит Роза, ее супруг созвонился с другими родителями. Выяснилось, что их дети не единственные. Тогда взрослые сообща решили встретиться с главным тренером и поговорить на тему поездки.
- Тренер извинялась, говорила, что дети плохо себя вели, и обещала поговорить с сыном. На следующий день Петя пошел в бассейн, и этот мужчина (сын тренера. - Ред.) подозвал его к себе: «Я знаю, что ты все папе рассказал. Я же бил тебя за косяки, а не просто так. Теперь я тебя не буду тренировать и секретики по плаванию не расскажу», - цитирует ребенка Роза.
По словам сибирячки, сын вернулся домой в истерике. Родители снова решили поговорить с главным тренером.
- Мы также написали письмо директору спортивной школы. Выяснилось, что этот мужчина у них не работает, а значит, не должен был быть допущен к детям, - объясняет Роза.
Роза написала заявление в Следственный комитет, уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко и Бастрыкину. Она хочет, чтобы в этой ситуации разобрались в рамках закона. Из бассейна дети ушли.
Другая сторона
КП-Новосибирск дозвонилась до главного тренера. Она рассказала свою версию случившегося.
- Никогда никаких конфликтов или жалоб не было. Я правда не знаю, зачем надо было это все говорить. Они приехали со сборов, все было нормально. В сентябре возникла вот эта тема. Сейчас идет следствие, в случившемся разберутся, - прокомментировала КП-Новосибирск главный тренер. - Родители подготовили коллективное письмо и будут отправлять его в МВД, СК и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.
Фото: Сергей Надеждин