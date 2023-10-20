В Бурятии рынок красоты оказался под угрозой

В Арбитражный суд Бурятии готовится массовая подача исков от питерской фирмы ООО «Зингер СПб». Как стало известно «Номер один», фирма в масштабах страны взыскивает сотни миллионов рублей за реализацию маникюрных инструментов, поставленных без согласования с компанией. Одна проданная пилочка стоимостью 300 рублей обходится предпринимателям в 20 с лишним раз дороже. За три года общая сумма расходов малого бизнеса страны по искам питерской структуры приближается к 1 млрд рублей.За последние годы в Бурятии активно открывают новые точки от индустрии красоты. Это парикмахерские, салоны красоты и студии маникюра, работающие преимущественно с женской аудиторией. Чаще всего новые заведения открывают женщины. Однако над этим сегментом малого бизнеса нависла угроза.Дело в том, что львиная доля инструментов для бьюти-сектора поставляется из Китая, в том числе под известными западными марками. Одновременно в стране появилось немало фирм, которые, используя запрещенную оперативную видеосъемку, снимают образцы продукции под западными товарными знаками, а затем подают массовые иски. В Бурятии Арбитражный суд просто завален подобными исками с «вещдоками» в виде мягких игрушек, сумочек и прочей дребеденью.В итоге все это выливается в многомиллионные судебные решения для малого бизнеса республики. «Номер один» в сентябре уже знакомил читателей с исками от испанской фирмы IMC TOYS, SOCIEDAD ANONIMA. Тогда компания обратилась в Арбитражный суд Бурятии с исковым заявлением о взыскании с улан-удэнской компании 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» за якобы нарушенное право на товарный знак Cry babies («Плачущий ребенок»).На предпринимателей также подавала британская фирма Carte Blanche Greetings Limited. Ей принадлежат авторские права на персонажа мультсериала - мишку Teddy. Отличилась и английская компания Entertainment One UK Limited - правообладатель на персонажей мультсериала «Свинка Пеппа» и др. Иски немаленькие – от 40 до 200 тыс. рублей за продажу «контрафактных» товаров. Можно сказать, что местные бизнесмены оказались брошены на произвол судьбы в неравной борьбе с западными компаниями. К слову, многие из этих фирм в 2022 году ушли из России, но продолжили косвенно «зарабатывать» на исках.Выходит, дела о защите интеллектуальной собственности превратили в способ добывания денег. Их в регионах рассматривают даже без приглашения сторон. Правообладатель, как правило, выигрывает.Еще одно подобное дело прошло недавно. Так, в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Зингер СПб» к одному из местных индивидуальных предпринимателей. Питерской компании удалось взыскать более 70 тыс. рублей за продажу маникюрной пилочки «Зингер» стоимостью всего 300 рублей. В сумму входит компенсация в размере 62 500 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, госпошлина в размере 2 000 рублей, расходы по приобретению спорного товара в размере 300 рублей, расходы на получение выписки из ЕГРИП и почту. И, что самое вопиющее, расходы на фиксацию нарушения прав.Как это происходит? Фирма находит в регионе человека, который ходит по торговым точкам и перебирает маникюрные инструменты. Часто таких людей берут на «аутсорс» и другие фирмы, занимающиеся тем же «заработком». Гражданин находит необходимый товарный знак, сверяется с базой данных заказчика, а в следующий раз заявляется в торговую точку и производит видеозапись скрытой камерой. Далее на видеокамеру это лицо делает так называемую «контрольную закупку», а затем получает деньги за эту сомнительную в правовом плане работенку. Затем следует подача иска в суд.Между тем ранее мы уже сообщали со ссылкой на улан-удэнского специалиста в области арбитражного управления Николая Тетерина, что «скрытая видеосъемка, причем в публичном месте, в России запрещена, за исключением работы правоохранительных органов, и непонятно, почему суды вообще принимают все эти доказательства».То, что дело поставлено на широкую ногу, видно по вышеупомянутой фирме «Зингер СПб». Она зарегистрирована в одном из офисных зданий на улице Боткинской в Санкт-Петербурге и еще в 2000 году как-то умудрилась зарегистрировать название Zinger. Лишь недавно эта фирма активизировалась и поставила получение денег с российского малого бизнес на поток. Она зарегистрировала всего 34 знака, которые повторяют знаменитые бренды на английском языке.Теперь самое интересное. В базе данных арбитражных судов эта компания за три последних года подала на предпринимателей в суды по 4519 делам на общую сумму 679 млн рублей. Поскольку по подобным делам в подавляющем большинстве случаев правообладатель побеждает, а также что сюда не включены «компенсации за видеосъемку», госпошлины и другие расходы, то к концу 2023 года речь может идти о «доходе» в 1 млрд рублей.Улан-удэнский юрист Светлана Тоневицкая полагает, что предприниматели не виноваты в том, что продают товар, ввезенный с соблюдением всех таможенных процедур в Россию. Они совершенно легально реализуют их продажу населению. Речь идет даже не о так называемом «параллельном» импорте, введенном после западных санкций против страны. Ведь в таможенном ведомстве все знают, информация по любым группам товаров и по их интеллектуальной собственности в базах данных имеется.При этом импортеры товаров представляют в ФТС России в качестве подтверждающих документов наличие прав на объекты интеллектуальной собственности на ввоз импортируемой продукции. Таможня дает добро как федеральное ведомство. Ведь те же маникюрные пилочки не ввозятся в страну таежными тропами из Китая. Они официально поступают через таможню с соблюдением всех необходимых процедур. Почему таможня дает разрешение на ввоз этой продукции, когда это создает столько проблем малому бизнесу – непонятно.По словам Светланы Тоневицкой, власти должны проводить более тщательные проверки заявок на так называемую регистрацию товарных знаков. Особенно если это право было еще в начале нулевых годов, когда в той же северной столице зачитывались романами о «бандитском Петербурге» и о питерской мафии.- Это может включать подробное исследование и анализ заявок с целью выявления потенциальных злоупотреблений и несоответствий изначальным требованиям по регистрации авторских прав, - сообщила эксперт. – Необходимо сделать процесс регистрации товарных знаков более прозрачным и доступным для широкой общественности, а сомнительные регистрации прошлых лет пересмотреть через призму внимания правоохранительных органов.Также важно предоставить более простой и эффективный способ механизма оспаривания несправедливых решений судов и упрощать процедуры, связанные с защитой интересов предпринимателей в досудебном порядке.По словам Светланы Тоневицкой, это позволит предпринимателям эффективнее бороться с незаслуженными исками и снизить возможности лиц, наживающихся на несовершенстве российского законодательства и весьма спорной правоприменительной практике со стороны арбитражных судов в регионах.Если смотреть глобально, то почему бы не ввести запрет на перечисление средств таким недружественным иностранным компаниям или их представителям? Вдобавок, по словам юриста, не помешало бы «установить эффективную коммуникацию между предпринимателями, властями и правоохранительными органами для обнаружения и пресечения злоупотреблений авторским правом».Фото: «Номер один»