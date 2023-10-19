Общество 19.10.2023 в 17:13

Строительство суперколонии в Улан-Удэ обсудят в конце осени

Провести мероприятие планируется в ноябре

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Текст: "Номер один"
Строительство суперколонии в Улан-Удэ обсудят в конце осени

Как сообщил «Номер один» депутат Народного Хурала РБ по одномандантному округу №22, в состав которого входит мкр. Стеклозавод, Михаил Степанов, планируется, что публичные слушания относительно строительства колонии пройдут в третьей декаде ноября.

Ранее сообщалось о том, что мэрия столицы Бурятии назначила дату проведения публичных слушаний по планируемому строительству СИЗО и колонии в мкр. Стеклозавод - 20 октября.

Однако, как оказалось, 20 октября будет обсуждаться изменение назначения земельных участков по ул. Кундо, которая также находится в мкр. Стеклозавод.

Напомним, в июле стало известно о том, что в мкр. Стеклозавод планируют построить «суперколонию».

Планируется построить невиданное для республики учреждение объединенного типа вместимостью 3 тыс. человек. Это намного больше, чем вместимость любой из ныне работающих в республике исправительных колоний. Учреждение будет иметь статус объединенного, так как объединит в одном месте колонии общего и строгого режима для отбывающих наказание и следственный изолятор.

Как сообщили нашему изданию в комитете по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ, под строительство учреждения муниципалитет предложил территорию, расположенную в микрорайоне Стеклозавод общей площадью 81 гектар.

Предложенная земля представляет собой квадрат 900 х 900 метров.

«УФСИН России по Республике Бурятия проведен комиссионный выезд на предлагаемый для строительства учреждения объединенного типа земельный участок в микрорайоне Стеклозавод, по результатам которого установлено, что участок имеет относительно спокойный рельеф, свободный от застройки. Данная территория обладает хорошей транспортной доступностью», - прокомментировали «Номер один» продвижение дела в бурятском УФСИН.

Земельный участок под нынешним зданием СИЗО-1 в центре города имеет статус земли специального военного назначения. Очевидно, что участок на Стеклозаводе тоже предстоит перевести в аналогичный статус.

 
Фото: "Номер один"

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колония стеклозавод слушания уфсин

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