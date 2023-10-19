В Улан-Удэ неизвестные разграбили аварийное общежитие

Юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы бывших жильцов аварийного общежития по ул.Воронежская, 3 в мкр. Стеклозавод, сообщил, что несмотря на поставленную охрану, воры вынесли из квартир все вещи, представляющие какую-либо ценность.

Напомним, 17 апреля мэрия Улан-Удэ приняла решение выселить из дома по улице Воронежской, 3 всех его жильцов, а это более 200 человек. Такое решение чиновники объяснили тем, что здание может рухнуть в любой момент. Новое жилье люди должны были найти самостоятельно и съехать до 2 мая.

Людям требованиям мэрии пришлось подчиниться – все жители дома съехали. Однако многие оставили там свои вещи – мебель, технику и пр. У многих стояли стеклопакеты и добротные железные двери, у кого-то даже был проведен евроремонт.

Отметим, все эти факторы – наличие ремонта, хороших окон, дверей, электропроводки, батарей – учитываются при оценке стоимости аварийного жилья и выплате компенсаций.

Администрация города заключила контракт с частным охранным агентством, которое должно было следить за сохранностью вещей, оставленных в общежитии. Агентство не уследило. В результате в здании неизвестные сняли стеклопакеты, двери, срезали чугунные радиаторы. Что не смогли снять – сломали.





В администрации города ответить на вопрос о том, когда именно жителям предоставят новое жилье, затрудняются. Дело в том, что дом был признан аварийным только в 2019 году, в связи с этим в действующую программу расселения из ветхого и аварийного жилья он не попал.

- Дом признан аварийным, но в программу расселения до 2017 года не попал. Сейчас на следующий год будет продолжение программы по переселению из аварийного в нормальное жилье, этот дом будет стоять в первую очередь, - говорит первый заместитель руководителя администрации Советского района Олег Светозаров.





Фото: "Номер один" и В. Дашиева