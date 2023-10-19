Общество 19.10.2023 в 18:06

В Бурятии посадили кедровые орешки

Экспериментальный посев важен, так как сеянцы кедра в питомниках не выращивают
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В Бурятии посадили кедровые орешки
В Баргузинском лесничестве дети совместно с сотрудниками Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) высадили семена сосны кедровой сибирской – научное название всеми известного сибирского кедра. Лесовосстановительное мероприятие прошло по инициативе активистов, сообщили в пресс-службе РАЛХ.

«Это был экспериментальный посев на площади в 4 гектара. В нем приняли участие 13 человек, из них один лесопользователь и семь учащихся-волонтёров старших классов Баргузинской средней школы. Семена собирали сами. Обычно кедр не сеют в диких условиях, но по  инициативе общественников Баргузинского района, посев был произведен», - рассказал участковый лесничий Сергей Максимов.

Технология посадки несложная, но трудоемкая, как и любая работа по восстановлению леса.

«Ничего особенного. Все гениальное просто.  Стратифицированные семена сеяли в лесную почву, предварительно подготовленную - рыхлили землю  граблями. Деревянным  шестиком с заостренным концом делали несколько отверстий в почве и засеивали в эти отверстия орешки на глубину 5-7 см и  уплотняли в этом месте землю. Такие минерализованные квадраты распахивали размерами примерно метр на метр и размещали в шахматном порядке равномерно на 4 гектара примерно на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Это старый дедовский способ», - пояснил Сергей Максимов.

Как отмечают специалисты отдела воспроизводства лесов, в лесных питомниках сеянцы кедра не выращивают по причине того, что в республике от внешних повреждений страдают в основном деревья сосны. Кедр же растет в труднодоступных, высотных местах лесного массива.

Если эксперимент будет удачным, то технология может использоваться для восстановления сгоревших кедровников.

Фото: egov-buryatia.ru/ralh
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лес экология кедр посадки

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