Общество 20.10.2023 в 08:56
Бурятия на четвертом месте в ДФО по взяткам
С начала года в республике зарегистрировано 77 случаев мздоимства
Текст: Номер один
Из зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе за девять месяцев нынешнего года около700 фактов взяточничества большинство приходится на Приморский (190) и Хабаровский края (114), Якутию (118) и Бурятию (77), а также - на Забайкальский край (62), сообщило управление Генеральной прокуратуры по ДФО.
Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30).
Незначительное число таких уголовно наказуемых деяний выявлено в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9), Чукотском автономном округе (3).
В рамках расследования уголовных дел наложен арест на принадлежащее коррупционерам имущество общей стоимостью более 140 млн рублей.
Фото: «Номер один»
Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30).
Незначительное число таких уголовно наказуемых деяний выявлено в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9), Чукотском автономном округе (3).
В рамках расследования уголовных дел наложен арест на принадлежащее коррупционерам имущество общей стоимостью более 140 млн рублей.
Фото: «Номер один»
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