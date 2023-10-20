Бурятия на четвертом месте в ДФО по взяткам

Из зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе за девять месяцев нынешнего года около700 фактов взяточничества большинство приходится на Приморский (190) и Хабаровский края (114), Якутию (118) и Бурятию (77), а также - на Забайкальский край (62), сообщило управление Генеральной прокуратуры по ДФО.Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30).Незначительное число таких уголовно наказуемых деяний выявлено в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9), Чукотском автономном округе (3).В рамках расследования уголовных дел наложен арест на принадлежащее коррупционерам имущество общей стоимостью более 140 млн рублей.Фото: «Номер один»