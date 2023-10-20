Общество 20.10.2023 в 09:03

Коммунальщики Улан-Удэ объявили о готовности к снегопадам

В сложных ситуациях на помощь будут призывать технику сторонних организаций
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Текст: Андрей Константинов
Коммунальщики Улан-Удэ объявили о готовности к снегопадам
Коммунальщики Улан-Удэ подготовили к зиме 85 единиц спецтехники - грейдеры, трактора-щетки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы. Их помыли, покрасили и укомплектовали зимним оборудованием, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Посыпать дороги будут 20 пескоразбрасывающих машин, а тротуары - мини-тракторы, которые приобретены в 2022 году. Площадь разовой посыпки улиц в этом году увеличили на 12%.

- В обильные снегопады надо быстро посыпать скользкие участки, а пробки на дорогах могут замедлять процесс. Поэтому запасы песка подготовили на базах комбината в трех районах города. Водители смогут быстро заехать на ближайшую базу, загрузиться песком и поехать на подсыпку, - сообщил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин. – Сейчас на базах находится 10,5 тысяч тонн песка. До конца октября отторгуем еще 7 тысяч тонн. Как показывает практика, к концу зимы весь песок будет использован. В среднем, для посыпки необходимо 270 тонн песка в день, в обильные снегопады расход увеличивается до 700 тонн.

Вчера готовность пескоразбрасывателей проверили в работе. Был выявлен участок дороги на Верхней Березовке, где образовался гололед. На место оперативно направили пескоразбрасыватель для обеспечения безопасного движения транспорта.

- Если в период обильных снегопадов будут нужны дополнительные ресурсы для оперативной уборки снега, то на эти случаи мы заключили соглашения со сторонними организациями для привлечения снегоуборочной техники, - сообщил Иван Толстихин.

Работу спецтехники в круглосуточном режиме будут контролировать специалисты отдела спутникового мониторинга по системе ГЛОНАСС, которой оснащен весь автопарк.

На связи с жителями всегда будет круглосуточная диспетчерская комбината. Она будет принимать заявки на уборку снега, посыпку скользких участков и оперативно направлять технику на места. Позвонить в диспетчерскую можно по телефонам: 69-84-98, 37-96-46.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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