29 жителей Бурятии подхватили клещевой энцефалит в этом году

Роспотребнадзор Бурятии обнародовал итоги «клещевого» сезона. По данным ведомства, в этом году он характеризовался ранней активизацией клещей в связи с ранним установлением теплой погоды. Первый случай укуса был зафиксирован уже 9 марта.Всего в 2023 году в медицинские организации по поводу укусов клещами обратились 3696 человек, что выше среднемноголетнего уровня на 11%. При исследовании 2512 клещей, снятых с людей, в 2% образцов был выявлен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, а в 24% - возбудитель клещевого боррелиоза. Было зарегистрировано 29 заболевших клещевым вирусным энцефалитом и 37 заболевших клещевым боррелиозом. Все инфицированные энцефалитом не были привиты против этого заболевания.Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита прошли более 117 тысяч человек, в том числе более 59 тысяч детей. Площадь проведенных противоклещевых обработок в местах массового пребывания людей составила более 2212 га.Роспотребнадзор подчеркивает, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является иммунизация. Курс вакцинации состоит из 2 прививок, интервал между ними - 5-7 месяцев. Минимальный интервал между прививками - 1-2 месяца. Вакцинацию рекомендуется проходить заранее, не позднее чем за две недели до выезда в природный очаг инфекции. Очередная ревакцинация проводится через год.Фото: Роспотребнадзор Бурятии