Общество 20.10.2023 в 09:45

В Чите взяткодатель отправил за решетку мошенника

Житель краевого центра Забайкалья  признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
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В Чите взяткодатель отправил за решетку мошенника
В Забайкалье суд вынес приговор 39-летнему жителю Читы. Мужчина  признан виновным в «покушении на мошенничество в особо крупном размере» и приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также - к штрафу в 500 тыс рублей, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.
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Как установлено следствием и судом, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, пытался обманным путем похитить у своего знакомого крупную сумму денег под видом дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов за освобождение от уголовной ответственности.

В апреле 2023 года у подсудимого появились сведения о возможном привлечении к уголовной ответственности за дачу взятки знакомого индивидуального предпринимателя. Решив похитить у него деньги, злоумышленник рассказал мужчине о наличии у него знакомств с сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы готовы за взятку в 10 млн рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела. В действительности обвиняемый ни с кем не контактировал и имел умысел только на завладение деньгами знакомого.

Предприниматель обратился в управление ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативных сотрудников. В июле 2023 года подсудимый был задержан при получении 3 млн рублей в качестве первой части требуемой суммы денег.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии.

Фото: СКР
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преступность мошенник приговор

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