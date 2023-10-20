В Чите взяткодатель отправил за решетку мошенника

В Забайкалье суд вынес приговор 39-летнему жителю Читы. Мужчина признан виновным в «покушении на мошенничество в особо крупном размере» и приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также - к штрафу в 500 тыс рублей, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, пытался обманным путем похитить у своего знакомого крупную сумму денег под видом дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов за освобождение от уголовной ответственности.В апреле 2023 года у подсудимого появились сведения о возможном привлечении к уголовной ответственности за дачу взятки знакомого индивидуального предпринимателя. Решив похитить у него деньги, злоумышленник рассказал мужчине о наличии у него знакомств с сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы готовы за взятку в 10 млн рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела. В действительности обвиняемый ни с кем не контактировал и имел умысел только на завладение деньгами знакомого.Предприниматель обратился в управление ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативных сотрудников. В июле 2023 года подсудимый был задержан при получении 3 млн рублей в качестве первой части требуемой суммы денег.В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии.Фото: СКР