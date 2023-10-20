Общество 20.10.2023 в 09:59

Двое мобилизованных бичурян погибли на спецоперации

Их похоронят сегодня в родных селах
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Текст: Андрей Константинов
Двое мобилизованных бичурян погибли на спецоперации
Сегодня в Бичурском районе Бурятии в последний путь проводят сразу двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Они были мобилизованы в сентябре прошлого года.

Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», в селе Дунда-Киреть простятся с Андреем Игнатьевым. Он родился 15 февраля 1979 года. В 1995 году окончил Киретскую школу, прошел курсы в Малокуналейском СПТУ по специальности механизатор. В 1997 году был призван в ряды Российской Армии. После демобилизации в 1999 году вернулся в родное село.

Андрей Игнатьев был мобилизован 22 сентября 2022 года. Погиб 28 июля 2023 года. У него остались мать, сестра и сын.

В селе Малый Куналей проводят в последний путь Михаила Некипелова. Он родился 14 ноября 1987 года в селе Малый Куналей, окончил Малокуналейскую школу. После окончания школы поступил в ГАПОУ РБ «РМТ» села Малый Куналей по специальности машинист-тракторист. В 2006 году был призван в ряды Российской Армии. После службы работал вахтовым методом водителем.

29 сентября Михаил Некипелов был призван в ходе частичной мобилизации. Погиб 9 октября при выполнении служебного задания. У Михаила остались мама и сын.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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