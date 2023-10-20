Общество 20.10.2023 в 11:27

Племенные животные десяти пород будут представлены на выставке «Байкал Агро»

Лучшее племенное хозяйство выиграет главный приз – квадроцикл, призеров ждут солидные денежные поощрения
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Племенные животные десяти пород будут представлены на выставке «Байкал Агро»
Десять пород племенных сельскохозяйственных животных от 29 племенных хозяйств будут представлены на выставке «Байкал Агро», которая пройдет в Улан-Удэ 21 октября. Выставка состоится по адресу ул. Покровская, 33а/1 с 10:00 до 17:00, сообщили в минсельхозе Бурятии.

Среди представленных пород: казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская черно-пестрая, окинская, бурятская, русская тяжеловозная, бурятская полугрубошерстная, забайкальская тонкорунная и буубэй. Также на выставке будут представлены породы КРС – лимузин, абердин- ангусская, салерс и товарный скот. Общее количество животных, которые будут представлены на выставке, составит 107 голов.

Участие в выставке примут представители различных хозяйств и ферм. Призовой фонд составляет 1 030 000 руб. 

Лучшее племенное хозяйство заберет первое место и выиграет главный приз - квадроцикл, мощностью 38 лошадиных сил и объемом двигателя 493 литра. Приз за второе место составит 250 000 руб, за третье - 150 000 руб.


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В рамках выставки «Байкал Агро» состоится конкурс профессионального мастерства среди зоотехников-селекционеров. Специалисты не только посоревнуются в профессионализме, но получат возможность обменяться опытом с коллегами, освоить новые методы и технологии для дальнейшей работы, что поспособствует повышению эффективности и продуктивности животноводческих предприятий республики.

Победители будут выбраны на основе результатов выполнения теоретических и практических заданий. Время, затраченное на подготовку и выполнение каждого задания, также будет оцениваться жюри. Призовой фонд конкурса - 100 000 руб. Для победителя размер выигрыша составит 50 000 руб. Второе и третье места будут вознаграждены суммами в 30 000 и 20 000 руб соответственно.  Также свои навыки продемонстрируют студенты зооветеринарных направлений.

Выставка проводится с целью сохранения и развития генофонда традиционных племенных сельхозживотных, а также - внедрения современных методов их выращивания. Посетители выставки смогут также ознакомиться с передовым опытом ведения племенного животноводства и последними научными достижениями. Выставка соберет ведущих животноводов и представителей отрасли со всей Бурятии и соседних регионов. Кроме профессионалов отрасли, выставка будет интересна и жителям Бурятии. На мероприятии гостей выставки будет ждать:
— выставка племенного крупнорогатого скота, овец, лошадей, яков;

— выставка сельскохозяйственной техники;
— ярмарка сельскохозяйственной продукции;
— живой уголок;
— концертная программа с участием звезд бурятской эстрады Бадма-Ханды Аюшеевой и Сэсэг Аюшеевой;
— лотерея на призы сельхозтоваропроизводителей;
— розыгрыш баранов.

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Фото: минсельхоз Бурятии
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агро животноводство выставка

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