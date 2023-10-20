Племенные животные десяти пород будут представлены на выставке «Байкал Агро»

Десять пород племенных сельскохозяйственных животных от 29 племенных хозяйств будут представлены на выставке «Байкал Агро», которая пройдет в Улан-Удэ 21 октября. Выставка состоится по адресу ул. Покровская, 33а/1 с 10:00 до 17:00, сообщили в минсельхозе Бурятии.Среди представленных пород: казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская черно-пестрая, окинская, бурятская, русская тяжеловозная, бурятская полугрубошерстная, забайкальская тонкорунная и буубэй. Также на выставке будут представлены породы КРС – лимузин, абердин- ангусская, салерс и товарный скот. Общее количество животных, которые будут представлены на выставке, составит 107 голов.Участие в выставке примут представители различных хозяйств и ферм. Призовой фонд составляет 1 030 000 руб.Лучшее племенное хозяйство заберет первое место и выиграет главный приз - квадроцикл, мощностью 38 лошадиных сил и объемом двигателя 493 литра. Приз за второе место составит 250 000 руб, за третье - 150 000 руб.В рамках выставки «Байкал Агро» состоится конкурс профессионального мастерства среди зоотехников-селекционеров. Специалисты не только посоревнуются в профессионализме, но получат возможность обменяться опытом с коллегами, освоить новые методы и технологии для дальнейшей работы, что поспособствует повышению эффективности и продуктивности животноводческих предприятий республики.Победители будут выбраны на основе результатов выполнения теоретических и практических заданий. Время, затраченное на подготовку и выполнение каждого задания, также будет оцениваться жюри. Призовой фонд конкурса - 100 000 руб. Для победителя размер выигрыша составит 50 000 руб. Второе и третье места будут вознаграждены суммами в 30 000 и 20 000 руб соответственно. Также свои навыки продемонстрируют студенты зооветеринарных направлений.Выставка проводится с целью сохранения и развития генофонда традиционных племенных сельхозживотных, а также - внедрения современных методов их выращивания. Посетители выставки смогут также ознакомиться с передовым опытом ведения племенного животноводства и последними научными достижениями. Выставка соберет ведущих животноводов и представителей отрасли со всей Бурятии и соседних регионов. Кроме профессионалов отрасли, выставка будет интересна и жителям Бурятии. На мероприятии гостей выставки будет ждать:— выставка племенного крупнорогатого скота, овец, лошадей, яков;— выставка сельскохозяйственной техники;— ярмарка сельскохозяйственной продукции;— живой уголок;— концертная программа с участием звезд бурятской эстрады Бадма-Ханды Аюшеевой и Сэсэг Аюшеевой;— лотерея на призы сельхозтоваропроизводителей;— розыгрыш баранов.Возрастной ценз 0+Фото: минсельхоз Бурятии