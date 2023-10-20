В Улан-Удэ увековечили память погибшего на спецоперации председателя ТОСа

- Мы знали Руслана по его по добрым делам и стремлению сделать наш город лучше. Он очень хотел, чтобы его близкие, родные, соседи жили намного комфортнее, поэтому в 2018 году создал и возглавил ТОС «Гранит». Я знал его лично. За четыре года он сделал многое: благоустраивал территорию микрорайона, организовывал и участвовал в субботниках, высаживал деревья. Его работа была видна всем людям, и благодаря этому в 2022 году он стал лидером ТОС Республики Бурятия, - рассказал Игорь Шутенков.





Активно развивая ТОС «Гранит», Руслан Тарасов объединил ребят разных возрастов и создал дворовую футбольную команду. И для того, чтобы у детей и молодежи было место для занятий спортом, он получил грант на строительство футбольного поля по улице Лысогорская, 83«б». При поддержке администрации Железнодорожного района, депутатов Хурала и горсовета строительство площадки было завершено. Вчера состоялось её открытие.





- Руслан - человек с большой буквы, он говорил мало, а делал очень много. Отличительная черта его - он всегда предлагал решения, выступал с инициативой, в том числе по созданию на территории своего ТОС футбольного поля. К сожалению, сам он не успел это сделать, но мы все собрались и начатое Русланом дело довели до конца, - отметил Игорь Шутенков.





На строительство футбольного поля было направлено более 4,1 млн рублей. Здесь положен искусственный газон, для амортизации использована резиновая крошка, установлены ворота для мини-футбола. «Горсвет» установил пять опор со светильниками. Футбольное поле строилось 3 года по муниципальному проекту «Народный бюджет».





19 октября на Шишковке в Улан-Удэ открыли мемориальную доску в память о Руслане Тарасове - первом председателе ТОС «Гранит». Он героически погиб при выполнении воинского долга в феврале этого года на Донбассе. В церемонии открытия приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, мама Руслана, представители правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета, сослуживцы, единомышленники по ТОСовскому движению, соседи, друзья.В честь открытия мемориальной доски и спортивной площадки на поле прошли соревнования по мини-футболу, посвященные памяти Руслана Тарасова. Участниками соревнований стали команды ТОСов Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ