Общество 20.10.2023 в 12:53

Бурятские оперативники задержали в Санкт-Петербурге серийного мошенника

Его главная специализация - мнимые предложения выгодной аренды жилья студентам
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Текст: Номер один
Бурятские оперативники задержали в Санкт-Петербурге серийного мошенника
В производстве следственной части Следственного управления МВД по Бурятии находится уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Кижингинского района, подозреваемого в серии мошенничеств в Улан-Удэ сообщили в пресс-службе министерства.

Предварительно установлена его причастность к 15 фактам противоправных деяний, связанных, в основном, с предоставлением съемного жилья горожанам. Все совершалось дистанционно с использованием возможностей социальных сетей и онлайн-банкинга. В двух случаях злоумышленник похитил чужие деньги, предложив жертвам вести многообещающий в плане прибыли совместный бизнес. Общий ущерб оценен на сумму около миллиона рублей.

По предварительной информации, свою противоправную деятельность фигурант начал в октябре 2021 года с предложения знакомому, якобы, через своего родственника закупать в другой стране аналоги брендовых сотовых телефонов и по завышенной стоимости реализовывать их в Улан-Удэ. В течение года приятель перечислял ему средства для оформления необходимых документов и закупа гаджетов, не подозревая, что подвергся обману. Старта бизнеса потерпевший так и не дождался, как и возвращения вложенных 700 тыс руб. Злоумышленник впоследствии из региона скрылся.

Основной мошеннической схемой, на которой «специализировался» подозреваемый, стало хищение денег под предлогом сдачи в аренду квартир в столице Бурятии, по легенде, находящихся в собственности. На странице вымышленной супруги в соцсети молодой человек публиковал тематические объявления, сопровождая их фото несуществующего жилья. Как правило, откликались на такие объявления студенты.

При этом он объяснял, что по причине проживания либо командировки в другой регион не может в назначенное время показать жилище и откладывал встречу, отмечая высокую востребованность квартиры у потенциальных арендаторов. Жертвы преступлений, боясь упустить шанс снять привлекательное для них жилье, зачастую сами предлагали и переводили залог в сумме арендной платы за месяц вперед. После фигурант от разговора уходил и переставал выходить на связь.

В октябре текущего года злоумышленник в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из управления МВД России по  Улан-Удэ. Задержанный дал признательные показания. Известно, что постоянного источника дохода он не имеет, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

По ходатайству следствия фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается

Фото: pixabay.com
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преступность мошенник задержание

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