В Улан-Удэ УК отстояла интересы собственников дома в суде

Управляющая организация «Альтернатива» при содействии муниципальной жилищной инспекции через суд понудила ПАО «ТГК-14» учитывать показания общедомового прибора учета на системе горячего водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Чертенкова, 6 с открытой системой водоснабжения, сообщили в администрации Улан-Удэ.Прибор будет считать количество гигакалорий потребленной тепловой энергии в доме, рассказали в управлении муниципальной жилищной инспекции.Это позволит собственникам дома в последующем экономить при оплате за отопление. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения не будут суммироваться с объемом потребления тепловой энергии на отопление, что, в свою очередь, приведет к снижению платы за коммунальную услугу в виде отопления.Решение Арбитражного суда Бурятии вступило в законную силу, отметили в городской администрации.Фото: ulan-ude-info.ru