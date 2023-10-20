Общество 20.10.2023 в 12:59
В Улан-Удэ УК отстояла интересы собственников дома в суде
Она через суд понудила ТГК-14 учитывать показания общедомового прибора учета на системе горячего водоснабжения
Текст: Номер один
Управляющая организация «Альтернатива» при содействии муниципальной жилищной инспекции через суд понудила ПАО «ТГК-14» учитывать показания общедомового прибора учета на системе горячего водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Чертенкова, 6 с открытой системой водоснабжения, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Прибор будет считать количество гигакалорий потребленной тепловой энергии в доме, рассказали в управлении муниципальной жилищной инспекции.
Это позволит собственникам дома в последующем экономить при оплате за отопление. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения не будут суммироваться с объемом потребления тепловой энергии на отопление, что, в свою очередь, приведет к снижению платы за коммунальную услугу в виде отопления.
Решение Арбитражного суда Бурятии вступило в законную силу, отметили в городской администрации.
Фото: ulan-ude-info.ru
Прибор будет считать количество гигакалорий потребленной тепловой энергии в доме, рассказали в управлении муниципальной жилищной инспекции.
Это позволит собственникам дома в последующем экономить при оплате за отопление. Тепловые потери в системе горячего водоснабжения не будут суммироваться с объемом потребления тепловой энергии на отопление, что, в свою очередь, приведет к снижению платы за коммунальную услугу в виде отопления.
Решение Арбитражного суда Бурятии вступило в законную силу, отметили в городской администрации.
Фото: ulan-ude-info.ru