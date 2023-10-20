В Приангарье открыли мемориальную доску сотруднику Росгвардии Бурятии

В поселке Усть-Ордынский состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании детско-юношеской спортивной школы в память о сотруднике ОМОН «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии старшем сержанте полиции Алексее Кононове, погибшем при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления.Во дворе спортивной школы, где тренировался Алексей, присутствовали родные и друзья, росгвардейцы и сотрудники полиции, односельчане, учителя и воспитанники школы.Торжественное мероприятие открыл первый заместитель мэра Эхирит-Булагатского района Эрнест Шарханов.«Алексей до конца выполнил свой воинский долг. Он самоотверженно выполнил приказ командования, и в итоге отдал самое дорогое – свою жизнь – для того, чтобы мы победили. Алексей – сын нашей России, нашей малой Родины, мы всегда будет чтить память о нем. Памятная доска служит назиданием будущим поколениям, ребятишкам, которые занимаются в этой школе, чтобы они знали и помнили Алексея», - отметил представитель администрации.О своем сотруднике рассказал заместитель командира ОМОН «Кречет» майор полиции Батор Жамбалов:- Сегодня мы увековечиваем память нашего боевого товарища. Алексей служил в оперативной роте, был очень открытым, простым, светлым и добрым парнем. Незадолго до гибели Алексей сказал: «Мы же буряты, мы идем до конца, - вспоминает Батор Жамбалов. – Низкий поклон маме Галине Викторовне за воспитание мужественного, порядочного и ответственного сына. Его имя навсегда будет вписано в историю Росгвардии».После торжественного открытия мемориальной доски участники почтили память старшего сержанта полиции Алексея Кононова минутой молчания и возложили живые цветы. В его честь прозвучали оружейные залпы салютной группы.Фото: Росгвардия