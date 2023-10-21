Бурятия растворяется в воде

Бурятия теряет свои земли. Но сегодня речь идет не об отторжении куска территории республики в пользу Иркутской области или Забкрая. Нет, границы с этими регионами остаются на своих местах. Но земли Бурятии все равно уменьшаются в размерах. Это происходит на побережье Байкала. Каждый год под водой исчезают все новые и новые участки суши, берег подмывается и обрушивается. После прихода в республику в 2019 году многолетнего многоводного цикла этот процесс, скорее всего, усилится.Одна из точек, где идет мониторинг ситуации, находится в районе Усть-Баргузина. Наблюдение за состоянием берегов Байкала в этом месте один раз в год ведет территориальный отдел по Республике Бурятия филиала «Востсибрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз».С 2015 по 2021 год изменения береговой линии были незначительные - от 10 сантиметров до 1,6 метра. «Происходили слабые процессы «переработки» берега», - отмечали тогда специалисты. Однако в прошлом году они усилились – от 5,5 до 11,7 метра. В месте наблюдения и резкого размыва береговой линии нет населенных пунктов и это несколько успокаивает. Сам Усть-Баргузин раньше находился на правом берегу реки Баргузин близ устья. Но в условиях планировавшегося строительства Иркутской ГЭС и подъема уровня озера власти республики перенесли населенный пункт на левый берег реки.Попытки спасти восточный берег Байкала, конечно, предпринимаются. Взять, к примеру, окрестности Максимихи в Баргузинском районе. В 2013 году с подрядчиком подписали госконтракт на проведение здесь берегоукрепления. Протяженность работ тогда составила почти 1300 метров. Пять лет назад, в 2018 году, объект передали в ведение «Востсибрегионводхоза». Сейчас он находится в весьма плачевном состоянии из-за значительного разрушения его конструкции.Ответственные лица объясняют это тем, что в 2018 - 2019 гг. он пострадал от воздействий байкальских волн, а также льда в период ледостава.- Причиной разрушения объекта послужил также проезд техники, швартовка лодок и катеров, волочение лодок через габионы, - поясняют специалисты.Каждый год положение в районе Максимихи проверяет комиссия. Увы, картина ухудшилась.- За прошедшие четыре года произошло активное негативное влияние вод озера Байкал на гидротехнические сооружения у села Максимиха. Выявлены факты дальнейшего разрушения конструкции сооружения, подтверждена необходимость реконструкции гидротехнического сооружения, - признались «Номер один» в Территориальном отделе водных ресурсов по Бурятии Енисейского бассейнового водного управления.Байкал прорвал оборону, построенную, чтобы противостоять его напору. Несколько лет подряд из федерального бюджета пытались «выбить» деньги на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции берегоукрепительного сооружения у Максимихи. Заявки подавали в Федеральное агентство водных ресурсов в 2021, в 2022 году, но толку не вышло.Так, осенью прошлого года правительственная комиссия по региональному развитию в РФ отказалась поддержать это предложение на 2023-2024 гг. Наверное, борьба против разрушения берега Байкала в Баргузинском районе Бурятии в глазах федеральной комиссии не является значимым моментом регионального развития. Вот только если урегулирование ситуации в этой «горячей точке» начнется позже, то ущерб от задержки может быть ощутимым. Да и реконструкция объекта может оказаться дороже из-за подорожания стройматериалов и труда рабочих-строителей.В 2023 году в Москву направлена очередная бюджетная заявка. Остается ждать, что правительственная комиссия скажет на сей раз. К тому же дело не только в комиссии. Даже если она поддержит инициативу, надо еще чтобы российский минфин тоже согласился на эти ассигнования.В прошлом году опубликовано интересное исследование бурятских ученых из Геологического института СО РАН - доктора геолого-минералогических наук Алексея Плюснина и кандидата геологических наук Елены Перязевой.После детального изучения темы ученые отметили, что после строительства плотины Иркутской ГЭС произошел подъем уровня Байкала. Это нарушило имевшееся природное равновесие. «Интенсифицировались абразионные процессы (механическое разрушение и снос горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем. – Прим. ред.) береговой полосы, на крутых склонах активизировались оползни, в низких местах произошло подтопление территорий», - констатировали они.Проектом Иркутской ГЭС, напомнили в исследовании, предусмотрен нормальный подпорный уровень, равный 457 метрам в тихоокеанской системе высот. И для его достижения необходимо было поднять уровень Байкала на 1,97 метра по отношению к средним естественным значениям. В научном труде описано то, что происходило с 1959 года. Там же рассказали о многоводных и маловодных периодах.В целом после появления иркутской плотины на бурятском побережье уничтожены пляжи, подмыты береговые уступы, возникла реальная угроза для железной и автомобильной дорог, линий связи, портовых и причальных сооружений, жилой застройки.Мало кто помнит, но от берега перенесли свыше 36 километров Баргузинского тракта. Прошло переселение людей с угрожаемых зон. Вдоль Кругобайкальского участка ВСЖД построили волноотбойные стенки, волноломы и другие защитные сооружения протяженностью 59 километров. Об этом тоже напомнили ученые.Говоря о Максимихе и сооружениях, что там построили по госконтракту от 2013 года, исследователи характеризуют грустной фразой: «При обследовании в 2022 году установлено, что защитные сооружения уничтожены практически полностью, только в западной части сохранилась стенка протяженностью 50 метров».В Нижнеангарске ученые зафиксировали, что процесс размытия берега идет от пристани до устья Кичеры на 4,5 километра.«Бутобетонная подпорная стена, построенная севернее пристани, на большей части своего протяжения разрушена. От нее сохранились лишь три фрагмента длиной от 34 до 120 метров. В связи с угрозой подмыва опор высоковольтной линии и разрушения полотна автодороги в 2003 году в качестве противоаварийной меры на участке протяжением около 700 метров выполнена отсыпка крупного камня. Это позволило снизить уровень угрозы, но полностью ее не устранило. Сохраняется опасность разрушения ближнего к пристани фрагмента подпорной стены протяженностью 120 метров. Ширина галечно-валунного пляжа перед стеной не превышает одного-двух метров. В ряде мест основание ее размыто и подошва стены «зависла». Если не принять мер по укреплению основания и прикрытию подпорной стенки от прямого воздействия штормовых волн, сохраняется реальная угроза ее разрушения с последующим интенсивным размывом берегового склона, на котором расположены опоры высоковольтной линии», - бьют они тревогу.В Енисейском бассейновом водном управлении знают, что в районе Нижнеангарска есть берегозащитные сооружения. Но насчет планов по их капремонту или реконструкции никакого понятия в ведомстве не имеют.«Бассейновики» говорят, что сооружения находятся в собственности муниципалитета, предприятий района. И заявок по линии Росводресурсов на эти работы на данных сооружениях не поступало.Ученые Геологического института исследовали все главные точки, где Байкал размывает бурятский берег, и дали свою оценку относительно перспектив развития ситуации при подъеме уровня озера.Так, у села Оймур на берегу залива Провал есть два участка, где интенсивно берег обрушается. На одном из них в среднем разрушение берега идет со скоростью 2–4 м/год.«Расстояние от береговой полосы до здания рыбозавода составляет 20 метров, до жилой застройки - 35–45 метров. В непосредственной опасности расположено 22 жилых дома с численностью проживающих 77 человек», - отмечено в научном труде.Подобные исследования очень нужны Бурятии. Они обнародованы в профильных российских научных журналах и доступны людям для прочтения. Однако стоит помнить, что ученые в силах лишь констатировать негативные факты, а вот прислушаться к ним и предпринять действия это остается за властями. Причем донести светлую мысль о необходимости берегоукрепления нужно до федеральной власти, которая перекрыла возможность обустройства береговой линии Законом «О защите озера Байкал». Этот закон сегодня играет свою самую плохую роль. Он не позволяет укреплять берега и вообще производить работы по защите населения и самого Байкала от разрушительных процессов. Все потому, что просто закон запрещает и жить, и умирать, и строить, и даже ремонтировать.Фото: «Номер один»