Общество 20.10.2023 в 14:14

В Бурятии государство помогает молодым семьям улучшать жилищные условия

В рамках национального проекта «Демография» предоставляется региональный материнский капитал
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии государство помогает молодым семьям улучшать жилищные условия
Он назначается и выплачивается матери, усыновительнице, отцу, являющемуся единственным родителем, усыновителю при рождении в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. второго ребенка, а также при усыновлении второго ребенка, родившегося в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Предоставляется без учета доходов семьи.

Может быть направлен на следующие цели:

- улучшение жилищных условий;

- получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов;

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Оформить легко на портале Госуслуг  или в МФЦ.



Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии

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