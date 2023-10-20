Общество 20.10.2023 в 14:14
В Бурятии государство помогает молодым семьям улучшать жилищные условия
В рамках национального проекта «Демография» предоставляется региональный материнский капитал
Текст: Иван Иванов
Он назначается и выплачивается матери, усыновительнице, отцу, являющемуся единственным родителем, усыновителю при рождении в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. второго ребенка, а также при усыновлении второго ребенка, родившегося в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.
Предоставляется без учета доходов семьи.
Может быть направлен на следующие цели:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии
Предоставляется без учета доходов семьи.
Может быть направлен на следующие цели:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Оформить легко на портале Госуслуг или в МФЦ.
Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии