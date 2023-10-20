В Бурятии государство помогает молодым семьям улучшать жилищные условия









Он назначается и выплачивается матери, усыновительнице, отцу, являющемуся единственным родителем, усыновителю при рождении в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. второго ребенка, а также при усыновлении второго ребенка, родившегося в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.Предоставляется без учета доходов семьи.Может быть направлен на следующие цели:- улучшение жилищных условий;- получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов;- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.Фото и видео: Минсоцзащиты Бурятии