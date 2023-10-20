Общество 20.10.2023 в 15:20

«Был один, провалился в воронку»

В Новосибирской области водитель погиб в яме с семечками
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Текст: Номер один
«Был один, провалился в воронку»
В Новосибирской области 19 октября мужчина погиб, упав в яму с семечками в селе Половинное Красноозерского района. Трагедия произошла на местном элеваторе.

Известно, что погибший сибиряк был многодетным отцом.

- У него остались трое детей: старшему - 12 лет, среднему - 7 лет, и еще один ребенок дошкольного возраста, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Хорошая была семья, он работал водителем и обеспечивал жену и детей.

Как говорят местные, сибиряк в день трагедии приехал разгружать КамАЗ с семечками.

- Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал – непонятно. В итоге, его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один, - говорят сельчане.

По словам местных жителей, многодетного отца обнаружили, когда разгрузка закончилась.

В региональном следственном комитете прокомментировали случившееся.

- Следователями проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Фото: Виктор Гусейнов
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инцидент элеватор жертва

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