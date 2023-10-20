Общество 20.10.2023 в 15:20
«Был один, провалился в воронку»
В Новосибирской области водитель погиб в яме с семечками
Текст: Номер один
В Новосибирской области 19 октября мужчина погиб, упав в яму с семечками в селе Половинное Красноозерского района. Трагедия произошла на местном элеваторе.
Известно, что погибший сибиряк был многодетным отцом.
- У него остались трое детей: старшему - 12 лет, среднему - 7 лет, и еще один ребенок дошкольного возраста, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Хорошая была семья, он работал водителем и обеспечивал жену и детей.
Как говорят местные, сибиряк в день трагедии приехал разгружать КамАЗ с семечками.
- Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал – непонятно. В итоге, его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один, - говорят сельчане.
По словам местных жителей, многодетного отца обнаружили, когда разгрузка закончилась.
В региональном следственном комитете прокомментировали случившееся.
- Следователями проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
Фото: Виктор Гусейнов
Известно, что погибший сибиряк был многодетным отцом.
- У него остались трое детей: старшему - 12 лет, среднему - 7 лет, и еще один ребенок дошкольного возраста, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Хорошая была семья, он работал водителем и обеспечивал жену и детей.
Как говорят местные, сибиряк в день трагедии приехал разгружать КамАЗ с семечками.
- Он через специальную воронку загружал семечку в хранилище на элеваторе, и провалился туда. Как упал – непонятно. В итоге, его засыпало. Когда происходила разгрузка, он был один, - говорят сельчане.
По словам местных жителей, многодетного отца обнаружили, когда разгрузка закончилась.
В региональном следственном комитете прокомментировали случившееся.
- Следователями проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.
Фото: Виктор Гусейнов