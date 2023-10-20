Учитель бурятского языка из Улан-Удэ создала игру о странах мира

В Улан-Удэ воспитанники детского сада №111 «Дашенька» познакомились с уникальной настольной игрой под названием «Орон дэлхэйгээр аяншалга» («Путешествие по странам мира»). Мероприятие прошло в рамках месячника бурятского языка. Автор и разработчик игры - учитель бурятского языка Евгения Бадмаева.- Главная её цель заключается в популяризации бурятского языка с помощью игрового процесса, а также развитии интереса к нему, расширении знаний о числах, цветах и названиях диких животных на бурятском языке. Эта игра - одна из множества дидактических игр, разработанных нашим талантливым педагогом, - рассказала заместитель председателя Комитета по образованию мэрии города Анна Батурина.Занятие включало решение разнообразных задач, способствующих формированию словарного запаса, а также развитию кoгнитивных и интеллектуально-творческих навыков. Дети тренировали внимание, память, наблюдательность и логическое мышление.- Наши малыши получили огромное удовольствие от участия в игре, поделились радостью и, конечно же, обогатились знаниями о бурятском языке. Особенно им понравилось называть животных и узнавать о разных уголках света, играя в дружной команде, - отметили в детском саду.Месячник бурятского языка в образовательных и культурных учреждениях Улан-Удэ продолжается.Фото: мэрия Улан-Удэ