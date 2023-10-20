Общество 20.10.2023 в 16:02

Учитель бурятского языка из Улан-Удэ создала игру о странах мира

Малышам игра очень понравилась
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Текст: Андрей Константинов
Учитель бурятского языка из Улан-Удэ создала игру о странах мира
В Улан-Удэ воспитанники детского сада №111 «Дашенька» познакомились с уникальной настольной игрой под названием «Орон дэлхэйгээр аяншалга» («Путешествие по странам мира»). Мероприятие прошло в рамках месячника бурятского языка. Автор и разработчик игры - учитель бурятского языка Евгения Бадмаева.

- Главная её цель заключается в популяризации бурятского языка с помощью игрового процесса, а также развитии интереса к нему, расширении знаний о числах, цветах и названиях диких животных на бурятском языке. Эта игра - одна из множества дидактических игр, разработанных нашим талантливым педагогом, - рассказала заместитель председателя Комитета по образованию мэрии города Анна Батурина.

Занятие включало решение разнообразных задач, способствующих формированию словарного запаса, а также развитию кoгнитивных и интеллектуально-творческих навыков. Дети тренировали внимание, память, наблюдательность и логическое мышление.

- Наши малыши получили огромное удовольствие от участия в игре, поделились радостью и, конечно же, обогатились знаниями о бурятском языке. Особенно им понравилось называть животных и узнавать о разных уголках света, играя в дружной команде, - отметили в детском саду.

Месячник бурятского языка в образовательных и культурных учреждениях Улан-Удэ продолжается.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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