В Забайкалье депутат похитил почти 2 млн рублей у псов из-под хвостов

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельского поселения «Дульдурга». Он подозревается в «мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». По версии следствия, являясь индивидуальным предпринимателем, депутат обманным путем похищал бюджетные средства, предназначенные для мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.В период с 2021 по 2023 годы с индивидуальным предпринимателем администрацией Дульдургинского района было заключено 8 договоров, в соответствии с условиями которых предприниматель был обязан проводить мероприятия по отлову, осмотру, вакцинации, стерилизации и содержанию животных. Имея умысел на хищение бюджетных средств, предприниматель не проводил указанные в договоре мероприятия. Вместо этого он предоставлял подложные документы о полном выполнении работ, в которых завышалось количество отловленных и помещенных в приют животных, указывались данные об их вакцинации и стерилизации. На самом деле перечисленные в документах работы не проводились. Ущерб бюджету от действий подозреваемого оценивается следствием в 1 млн 960 тыс рублей.С учетом особого правового статуса предпринимателя, который является депутатом сельского поселения, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело возбуждено руководителем регионального Следственного управления СК России Алексеем Вольным.Следователи СК допросили подозреваемого, по месту его жительства и на рабочем месте проведены обыски. Изъяты и изучаются документы.Фото: «Номер один»