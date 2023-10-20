Попутные грузовые поезда следуют по ВСЖД на «виртуальной сцепке»

В январе - сентябре 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге по инновационной технологии «виртуальная сцепка» отправлено почти 3 тысячи пар грузовых поездов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и уже в 2,5 раза превышает количество «синхронизированных» составов за весь 2022 год, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Благодаря интервальному регулированию попутно следующие составы двигаются с минимально допустимым удалением друг от друга. Технология позволяет сократить интервал попутного следования грузовых поездов до 4-6 минут, что влияет на пропускную способность дороги за счет ускорения потока поездов.В большинстве случаев в «виртуальной сцепке» следуют два попутных состава, однако в некоторых случаях на магистрали велось интервальное регулирование движения сразу трех грузовых поездов.При «виртуальной сцепке» координация режимов ведения между локомотивами происходит по защищенному цифровому радиоканалу. Для внедрения технологии потребовалось оснастить необходимым оборудованием около 100 локомотивов серии 3ЭС5К «Ермак», работающих на полигоне ВСЖД. Кроме этого, специальное теоретическое и практическое обучение прошли локомотивные бригады.Технология интервального регулирования движения поездов активно используется практически на всем протяжении главного хода Транссиба на ВСЖД.Фото: company.rzd.ru