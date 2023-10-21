В Бурятии стартовала образовательная программа «Классная страна»

Бурятия наряду с другим 21 регионом стала пилотной площадкой для реализации образовательной программы «Классная страна». Местные специалисты разработали пять треков: «История и патриотизм», «Культура», «Наука», «Экология», «Спорт и ЗОЖ». Путешествия интегрированы в учебную программу школьников и студентов. Суть «Классной страны» заключается в профориентации детей, самоопределении, формировании гражданской идентичности и патриотизма.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, эффективность пилотной программы в Бурятии проверяют эксперты из Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска и Новосибирска. В эти дни они работают в республике и погружаются в образовательные туры, чтобы потом дать им оценку.– Критериев оценивания много – у нас есть чек-лист, который включает образовательный компонент, работу туроператора, учитывается, как подобран маршрут, выстроена локация, раскрыта ли идея маршрута, – говорит директор Центра развития открытого образования Московского педагогического государственного университета Надежда Самойлова. – Также мы смотрим на реакцию ребят: нравится ли им, не становится ли это для них тяжкой обязанностью, что полезного они выносят из экскурсий. Важно, чтобы сохранялась образовательная составляющая, нужно сохранить баланс и не скатиться в обычную досуговую экскурсию.Каждый день – новый трек. 18 октября для учащихся гимназии №33 трек «Наука» и познавательные экскурсии «Бурятия – край бесконечной энергии» на авиазаводе, в Промышленном парке, Центре ядерной медицины и музее-галерее Льва Барданова. 19 октября трек «Спорт и ЗОЖ» и спортивно-оздоровительная экспедиция «Ацагат – Байкал» для студентов Республиканского многоуровневого колледжа. Они позанимались с тренерами в региональном центре по стрельбе из лука, спортшколе «Золотой дракон» и побывали в этнокомплексе «Степной кочевник».– Очень интересно отвлечься от учебы и провести время с пользой со своими друзьями. В таких экскурсиях всегда открываешь для себя новое, знакомишься с людьми и заряжаешься хорошим настроением, – считает студентка 1 курса Республиканского многоуровневого колледжа Вероника.У учащихся школы №19 трек «Экология» и программа путешествий «Заповедная страна БайкалиЯ». Её маршрут включает поездку на Байкал – в Байкальский государственный природный биосферный заповедник в Танхое. В конце дня ребята делятся впечатлениями с группой и в специальных тетрадях, которые они могут в будущем открыть, прочитать и снова окунуться в атмосферу экскурсии.Образовательная программа «Классная страна» в России работает с февраля этого года, поддерживается федеральными министерствами просвещения, экономического развития, АНО «Национальные приоритеты». В Бурятии эту программу курируют республиканские министерства туризма и образования.Фото: пресс-служба правительства Бурятии