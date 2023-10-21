На СВО погиб 44-летний танкист из Тунки

44-летний мобилизованный уроженец Тункинского района Андрей Шагланов погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации района.Андрей Шагланов родился 13 ноября 1978 года в селе Шулуты. С 1985 по 1996 годы учился в Шимкинской средней школе-интернате, был активным участником спортивных соревнований и художественных мероприятий. После окончания школы учился в СПТУ, потом проходил срочную службу в ЗабВО, в танковых войсках. После армии работал и жил в Якутии в городе Мирный.В октябре 2022 года Андрей Шагланов был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации. Участвовал в спецоперации в должности командира танка в звании старшего сержанта. Героически погиб 13 октября при выполнении боевого задания.«Окружающие запомнили его человеком добрым, открытым, отзывчивым, трудолюбивым. Он очень дорожил родителями и родственниками, сильно любил племянников и детей. У него было очень много друзей, был душой компании. Любил играть на гитаре, красиво пел. Очень любил спорт, лошадей и рыбалку. У Андрея Лопсоновича осталось четверо детей, супруга, любящие родители, братья и сестры. Его старший брат – военный пенсионер, а младший – также находится в зоне СВО в качестве мобилизованного», - сообщается в телеграм-канале.Администрация Тункинского района и депутаты райсовета выражают соболезнования родным и близким Андрея Шагланова.Фото: телеграм-канал администрации Тункинского района