Общество 21.10.2023 в 10:43

На СВО погиб 44-летний танкист из Тунки

Андрей Шагланов был призван на службу в ходе частичной мобилизации
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Текст: Андрей Константинов
На СВО погиб 44-летний танкист из Тунки
44-летний мобилизованный уроженец Тункинского района Андрей Шагланов погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации района.

Андрей Шагланов родился 13 ноября 1978 года в селе Шулуты. С 1985 по 1996 годы учился в Шимкинской средней школе-интернате, был активным участником спортивных соревнований и художественных мероприятий. После окончания школы учился в СПТУ, потом проходил срочную службу в ЗабВО, в танковых войсках. После армии работал и жил в Якутии в городе Мирный.

В октябре 2022 года Андрей Шагланов был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации. Участвовал в спецоперации в должности командира танка в звании старшего сержанта. Героически погиб 13 октября при выполнении боевого задания.

«Окружающие запомнили его человеком добрым, открытым, отзывчивым, трудолюбивым. Он очень дорожил родителями и родственниками, сильно любил племянников и детей. У него было очень много друзей, был душой компании. Любил играть на гитаре, красиво пел. Очень любил спорт, лошадей и рыбалку. У Андрея Лопсоновича осталось четверо детей, супруга, любящие родители, братья и сестры. Его старший  брат – военный пенсионер, а младший – также находится в зоне СВО в качестве мобилизованного», - сообщается в телеграм-канале.

Администрация Тункинского района и депутаты райсовета выражают соболезнования родным и близким Андрея Шагланова.

Фото: телеграм-канал администрации Тункинского района
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