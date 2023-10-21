ТОСы Бурятии поборются за звание лучшего

В Бурятии открыт приём заявок на очередной конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, к конкурсу допускаются организации, подавшие заявку на участие не менее чем в трёх номинациях. Конкурс проводится по пяти номинациям:– социальное партнерство;– патриотическое воспитание и работа с молодежью;– санитарное состояние и благоустройство территории;– формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения;– организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности.В течение 20 календарных дней после окончания приема заявок комиссия утвердит список участников конкурса. До 20 января 2024 года члены комиссии будут рассматривать и оценивать работы, а результаты конкурса по каждой группе территорий и победителей определят до 20 февраля.«Победителями конкурса признаются территориальные общественные самоуправления, набравшие максимальное количество баллов во всех номинациях. Победители награждаются дипломом и призом – денежной премией, которая направляется на развитие территориальных общественных объединений», - сообщили в пресс-службе.За первое место предусмотрена премия в размере 200 тыс. рублей; за второе – 150 тыс. рублей; – за третье – 100 тыс. рублей; за четвертое – 80 тыс. рублей и за пятое место – 45 тыс. рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии