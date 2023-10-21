Общество 21.10.2023 в 10:59
ТОСы Бурятии поборются за звание лучшего
Победителей ждут денежные премии
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыт приём заявок на очередной конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, к конкурсу допускаются организации, подавшие заявку на участие не менее чем в трёх номинациях. Конкурс проводится по пяти номинациям:
– социальное партнерство;
– патриотическое воспитание и работа с молодежью;
– санитарное состояние и благоустройство территории;
– формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения;
– организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности.
В течение 20 календарных дней после окончания приема заявок комиссия утвердит список участников конкурса. До 20 января 2024 года члены комиссии будут рассматривать и оценивать работы, а результаты конкурса по каждой группе территорий и победителей определят до 20 февраля.
«Победителями конкурса признаются территориальные общественные самоуправления, набравшие максимальное количество баллов во всех номинациях. Победители награждаются дипломом и призом – денежной премией, которая направляется на развитие территориальных общественных объединений», - сообщили в пресс-службе.
За первое место предусмотрена премия в размере 200 тыс. рублей; за второе – 150 тыс. рублей; – за третье – 100 тыс. рублей; за четвертое – 80 тыс. рублей и за пятое место – 45 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
– социальное партнерство;
– патриотическое воспитание и работа с молодежью;
– санитарное состояние и благоустройство территории;
– формирование здорового образа жизни и повышение качества жизни населения;
– организация общественного порядка, профилактика правонарушений и пожарной безопасности.
В течение 20 календарных дней после окончания приема заявок комиссия утвердит список участников конкурса. До 20 января 2024 года члены комиссии будут рассматривать и оценивать работы, а результаты конкурса по каждой группе территорий и победителей определят до 20 февраля.
«Победителями конкурса признаются территориальные общественные самоуправления, набравшие максимальное количество баллов во всех номинациях. Победители награждаются дипломом и призом – денежной премией, которая направляется на развитие территориальных общественных объединений», - сообщили в пресс-службе.
За первое место предусмотрена премия в размере 200 тыс. рублей; за второе – 150 тыс. рублей; – за третье – 100 тыс. рублей; за четвертое – 80 тыс. рублей и за пятое место – 45 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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