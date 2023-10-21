Общество 21.10.2023 в 11:56
В следующем году Бурятия восстановит еще одну школу в ДНР
В здании заменят кровлю и систему водоснабжения, а также решат вопрос с котельной
Текст: Андрей Константинов
В 2024 году Бурятия продолжит восстанавливать социальную и жилую инфраструктуру Старобешевского района Донецкой Народной республики. Один из таких объектов - школа №2. В здании планируют заменить кровлю, систему водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе правительства РБ.
На днях подшефный регион с очередным рабочим визитом посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Основная цель его поездки – определение объектов для восстановления в следующем году. В рамках подготовки к отопительному сезону зампред осмотрел школьную котельную. Сейчас там меняют трубу, которая была полностью изношена. Были проведены необходимые расчеты и подана заявка на ее замену.
«На сегодня труба демонтирована, подготовлена новая, которая уже в понедельник будет доставлена на место. До среды она будет собрана, и котельная заработает», - рассказал Евгений Луковников.
Однако котельная находится в подвале школы и не советует нормам, поэтому принято решение ее перенести.
«Будем прорабатывать вопрос по демонтажу старой и строительству новой котельной. В ближайшее время решим, какой объем средств может понадобиться. Планируем также, как и в старобешевской школе №1, поставить модульную газовую котельную», - сообщил зампред.
Напомним, в рамках поручения президента России Владимира Путина с прошлого года Бурятия помогает Старобешевскому району Донецкой Народной республики восстанавливать социальную инфраструктуру. В этом году республика отремонтировала в районе 16 объектов на сумму более 250 млн рублей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
На днях подшефный регион с очередным рабочим визитом посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Основная цель его поездки – определение объектов для восстановления в следующем году. В рамках подготовки к отопительному сезону зампред осмотрел школьную котельную. Сейчас там меняют трубу, которая была полностью изношена. Были проведены необходимые расчеты и подана заявка на ее замену.
«На сегодня труба демонтирована, подготовлена новая, которая уже в понедельник будет доставлена на место. До среды она будет собрана, и котельная заработает», - рассказал Евгений Луковников.
Однако котельная находится в подвале школы и не советует нормам, поэтому принято решение ее перенести.
«Будем прорабатывать вопрос по демонтажу старой и строительству новой котельной. В ближайшее время решим, какой объем средств может понадобиться. Планируем также, как и в старобешевской школе №1, поставить модульную газовую котельную», - сообщил зампред.
Напомним, в рамках поручения президента России Владимира Путина с прошлого года Бурятия помогает Старобешевскому району Донецкой Народной республики восстанавливать социальную инфраструктуру. В этом году республика отремонтировала в районе 16 объектов на сумму более 250 млн рублей.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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