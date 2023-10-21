Тетрадное «рабство» в Бурятии запрещено

В Бурятии до сих пор не разобрались в том, как в школах должны обстоять дела с рабочими тетрадями. Обязательны они для школьников или нет? Обязаны ли их покупать родители школьников или должны выдать бесплатно школы?Общаясь между собой, родители с удивлением узнают, что в разных муниципалитетах республики положение с рабочими тетрадями разное. Это часто вызывает непонимание и даже возмущение, ведь покупка рабочих тетрадей сказывается на семейном бюджете.- В школе в Поселье нам не выдали рабочие тетради. Получается, что домашние задания по разным предметам задают по рабочим тетрадям и говорят, что их надо купить самим. Я делала запрос директору и мне ответили, что это (самостоятельное приобретение. - Прим. ред.) было желанием родителей на родительском собрании прошлого года, - обратилась в «Номер один» жительница села Поселье Иволгинского района, у которой ребенок учится в начальных классах местной школы.Но родительница считает, что если школьникам не выдают рабочие тетради, то школа не должна задавать задания, для выполнения которых надо их использовать.- А в нашей школе продолжают задавать. Я зашла к директору, сказала, чтобы выдали рабочие тетради. Но ситуация так и не разрешилась, - говорит сельчанка.Женщина недавно даже звонила в Москву, в российское министерство просвещения, рассказала о сложившейся ситуации. Там ее попросили написать письменное обращение.- Почему я должна приобретать рабочие тетради на несколько тысяч рублей? У нас в стране ведь бесплатное образование, - возмущена жительница Поселья. - В других же школах выдают бесплатные рабочие тетради. У меня есть знакомые в Улан-Удэ, и им тоже выдают. А у нас нет. Но Иволгинский район это же не отдельное государство. Я разговаривала с родителями из других городов - всем выдают. Плюс еще делала запрос, чтобы отказаться от электронного дневника, мне сказали, что нельзя.Семья нашей собеседницы, к слову, не относится в категории находящихся в трудной жизненной ситуации или к какой-то иной, которая может претендовать на специальные меры господдержки.Иволгинское село Поселье находится у самой границы Улан-Удэ. Многие улан-удэнцы то и дело путаются, считая Поселье частью города. И такое межмуниципальное различие по вопросу рабочих тетрадей жителям непонятно.Как разъяснили положение в комитете по образованию г. Улан-Удэ, использование рабочих тетрадей в учебном процессе общеобразовательных организаций Улан-Удэ не является обязательным требованием. В Минобразования Бурятии также сообщили, что в образовательном процессе можно обойтись и без рабочих тетрадей. Но запрета, конечно, тоже нет. Чиновники напоминают об имеющемся письме Министерства просвещения РФ от 23 октября 2019 года «Об использовании рабочих тетрадей».- Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями относится к компетенции общеобразовательной организации. Если образовательная организация включает конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом директора образовательной организации, то возникают правовые основания для их закупки за бюджетные средства, - указала Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образования администрации Улан-Удэ, на соответствующий источник финансирования.Вот такова ситуация в столице республики. Образовательные организации самостоятельно определяют потребность в учебных пособиях, используемых для реализации образовательных программ. А рабочая тетрадь как раз относится к учебным пособиям - она призвана способствовать самостоятельной работе учащихся над освоением учебного предмета.Как отмечают чиновники, использование рабочих тетрадей на печатной основе в начальных классах является неотъемлемой частью образовательного процесса и повышает эффективность обучения: выполнение письменных работ формирует навык письма, развивает мелкую моторику.- Одновременно Министерство просвещения РФ считает целесообразным сокращение рабочих тетрадей на печатной основе в основной и средней школе, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Ключевым мероприятием федерального проекта является разработка и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая в рамках своей концепции предусматривает сокращение использования бумажных тетрадей в образовательных организациях и их замену на цифровые аналоги, - подчеркнула Татьяна Митрофанова.Интересно, что учитель для углубленного изучения предмета может рекомендовать рабочие тетради, которые даже не входят в список, утвержденный директором школы. Однако лишь для домашнего использования. В обычном учебном процессе по программам, имеющим госаккредитацию, они, разумеется, не могут быть использованы.Финансирование расходов на обеспечение гражданам получения общего образования осуществляется региональной властью. В том числе в части финансирования расходов на обеспечение образовательного процесса: на учебники, учебные пособия, средства обучения. Если говорить об упомянутом обеспечении образовательного процесса, то с 2017 года в Бурятии его норматив составляет 1,5 тыс. рублей в год на одного обучающегося. Средства передаются из республиканского бюджета в муниципальные.Как напомнили в мэрии Улан-Удэ, в прошлом году в республиканском бюджете предусмотрели для бюджета города 100,566 млн рублей именно на обеспечение образовательного процесса. На 2023 год предусмотрено 102,110 млн рублей. После того как в середине осени школы сдадут отчеты о численности учеников, сумма будет уточнена.В Министерстве образования Бурятии, со своей стороны, отметили, что «принуждение родителей к приобретению рабочих тетрадей и других разовых учебных пособий индивидуального пользования недопустимо».Что касается школы в селе Поселье, министерство заявило, что «родителей никоим образом не принуждают к обязательному приобретению рабочих тетрадей в начальных классах. Решение о приобретении рабочих тетрадей принято на родительском собрании под протокол. Протоколы родительских собраний можно запросить в «СОШ Поселья». Выходит, недовольны только единицы?Недавно в «Номер один» был опубликован материал о ситуации с доходами в разных муниципалитетах республики. Бурятский социолог Юлия Бюраева исследовала положение за 2020 год. Она подчеркнула, что уровень доходов населения Иволгинского и Тарбагатайского районов - самый низкий в республике. Предполагаем, на сегодня ситуация не сильно изменилась. В связи с этим имеются сомнения, что жители района все же добровольно и без давления согласились ударить лишними расходами по семейным бюджетам.Фото: «Номер один»