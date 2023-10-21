Общество 21.10.2023 в 14:47

В Кабанском районе Бурятии открыли отремонтированный участок дороги

На ремонт 10 километров ушло более 560 млн. рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии открыли отремонтированный участок дороги
Сегодня в Кабанском районе Бурятии сдали в эксплуатацию очередной участок дороги регионального значения Тресково – Шергино – Оймур - Заречье. Со значимым событием жителей района поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.


«То, что дороги строятся - в любом случае хорошо. Основное направление здесь для местных жителей, развития района, республики - туризм. Местным жителям будет проще добираться, а туристам быстрее доехать. Там, где будет развиваться туризм, будут создаваться рабочие места, увеличиваться доходы. Эффект от этой дороги больше, чем просто дорога. Пусть движение будет, пусть наша республика развивается», - сказал Алексей Цыденов.


К ремонту участка протяженностью 10 км приступили в 2021 году. За это время демонтирован старый асфальт, проведена полная реконструкция двух мостов через реки Сергеевка и Оймур, на всем протяжении по поселку устроены автобусные остановки, тротуары и велодорожки, установлены опоры освещения, сигнальные столбики, барьерное ограждение. Стоимость работ составила более 560 млн. рублей.


Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, проведение капремонта дороги стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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