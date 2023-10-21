Беликто Цыбиков: «Чистота зависит только от нас!»

Сегодня, в рамках осеннего месячника чистоты, состоялся очередной субботник. Порядок навели в сквере "Зелёный город", расположенном на территории округа №27. Активное участие в коллективном мероприятии принял депутат городского Совета Беликто Цыбиков и председатель Молодежной палаты Алина Станьковская.

Представители Улан-Удэнского городского Совета депутатов ежегодно помогают нашему городу вступить в зимний сезон облагороженным. Для этого предусмотрены осенние месячники чистоты. Которые позволят заранее избавить скверы и парки от мусора.

«В рамках этого мероприятия мы объединились, чтобы убрать сквер на улице Мокрова. Нам активно помогают местные жители, которые тоже принимают участие в субботнике. Для этого мы заранее их оповестили, расклеив объявления. Как вы можете видеть, очень сильно заинтересовано подрастающее поколение», - рассказывает депутат VI созыва.

Дети очень активно утрамбовывали листья в пакете, параллельно играя и общаясь между собой. Вышедшие на свежий воздух взрослые, не могли налюбоваться сложившейся картиной. Наконец-то утро без телефонов.

Депутат Беликто Цыбиков самолично приобрел для очистки сквера несколько пар перчаток и специализированные мешки для мусора. Остальной востребованный инвентарь он позаимствовал у местных организаций и самых активных жителей. Которых осталось немного.

«Субботники проводились намного чаще до ковида. Безусловно очень большой вклад вносило старшее поколение. Которое сейчас в силу обстоятельств и состояния здоровья уже не может активно участвовать. Поэтому мы показываем пример молодежи, пытаемся ее растормошить. Чтобы подрастающее поколение помогало, училось на наших примерах. А главное знало, что чистота зависит только от нас!», - сказал депутат Беликто Цыбиков.

«Субботники - это неотъемлемая часть мероприятий по содержанию нашего города в чистоте. Мы принимаем в них участие, совместно с Улан-Удэнским городским Советом депутатов, каждый год. Это уже стало хорошей традицией. Таким образом мы делаем столицу Бурятии, ухоженной и красивой. Как для самих себя, так и для горожан», - поделилась Алина Станьковская.

Скопившийся мусор, листву и ветки помогали собирать члены Молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ.Активным примером из участвующих в субботнике стала председатель палаты Алина Станьковская.В сквере на городском округе №27 Молодежная палата побывала впервые. Тем не менее, полученный на других округах опыт сплоченной работы, она применила успешно.

Рассредоточившись, участки активно взялись за работу. "Зелёный город" быстро преобразился. Несмотря на то, что он всегда находится в хорошем состоянии, сквер нуждается в сезонной уборке. Особенно после того, как в прошлом году на его территории появилась универсальная спортивная площадка.

«Здесь стало играть больше детей. Буквально 1 сентября мы тут проводили День знаний, перед этим тоже состоялась уборка. Но буквально за короткое время мусор вновь подскопился. Поэтому приучаем ребятишек к хорошему - убирать за собой», - Беликто Цыбиков.

Также в рамках проекта по формированию комфортной городской среды благоустроили часть тропинок. В этом году для прохожих в сквере появились асфальтированные дорожки. Для детей усовершенствовали игровое пространство.







По итогу собравшиеся на субботнике в сквере "Зелёный город", собрали около 80 мешков. Каждый их которых был забит осенней листвой и распространенным уличным мусором. Участники мероприятия уверены, что когда люди занимаются уборкой на родных территориях, они не только облагораживают окружающую среду, но и воспитывают в себе порядочность.







Фото: Горсовет