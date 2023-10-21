Беликто Цыбиков: «Чистота зависит только от нас!»
Сегодня, в рамках осеннего месячника чистоты, состоялся очередной субботник. Порядок навели в сквере "Зелёный город", расположенном на территории округа №27. Активное участие в коллективном мероприятии принял депутат городского Совета Беликто Цыбиков и председатель Молодежной палаты Алина Станьковская.
Представители Улан-Удэнского городского Совета депутатов ежегодно помогают нашему городу вступить в зимний сезон облагороженным. Для этого предусмотрены осенние месячники чистоты. Которые позволят заранее избавить скверы и парки от мусора.
Дети очень активно утрамбовывали листья в пакете, параллельно играя и общаясь между собой. Вышедшие на свежий воздух взрослые, не могли налюбоваться сложившейся картиной. Наконец-то утро без телефонов.
«В рамках этого мероприятия мы объединились, чтобы убрать сквер на улице Мокрова. Нам активно помогают местные жители, которые тоже принимают участие в субботнике. Для этого мы заранее их оповестили, расклеив объявления. Как вы можете видеть, очень сильно заинтересовано подрастающее поколение»,- рассказывает депутат VI созыва.
Депутат Беликто Цыбиков самолично приобрел для очистки сквера несколько пар перчаток и специализированные мешки для мусора. Остальной востребованный инвентарь он позаимствовал у местных организаций и самых активных жителей. Которых осталось немного.
Скопившийся мусор, листву и ветки помогали собирать члены Молодежной палаты при горсовете Улан-Удэ.
«Субботники проводились намного чаще до ковида. Безусловно очень большой вклад вносило старшее поколение. Которое сейчас в силу обстоятельств и состояния здоровья уже не может активно участвовать. Поэтому мы показываем пример молодежи, пытаемся ее растормошить. Чтобы подрастающее поколение помогало, училось на наших примерах. А главное знало, что чистота зависит только от нас!»,- сказал депутат Беликто Цыбиков.
Активным примером из участвующих в субботнике стала председатель палаты Алина Станьковская.
В сквере на городском округе №27 Молодежная палата побывала впервые. Тем не менее, полученный на других округах опыт сплоченной работы, она применила успешно.
«Субботники - это неотъемлемая часть мероприятий по содержанию нашего города в чистоте. Мы принимаем в них участие, совместно с Улан-Удэнским городским Советом депутатов, каждый год. Это уже стало хорошей традицией. Таким образом мы делаем столицу Бурятии, ухоженной и красивой. Как для самих себя, так и для горожан»,- поделилась Алина Станьковская.
Рассредоточившись, участки активно взялись за работу. "Зелёный город" быстро преобразился. Несмотря на то, что он всегда находится в хорошем состоянии, сквер нуждается в сезонной уборке. Особенно после того, как в прошлом году на его территории появилась универсальная спортивная площадка.
Также в рамках проекта по формированию комфортной городской среды благоустроили часть тропинок. В этом году для прохожих в сквере появились асфальтированные дорожки. Для детей усовершенствовали игровое пространство.
«Здесь стало играть больше детей. Буквально 1 сентября мы тут проводили День знаний, перед этим тоже состоялась уборка. Но буквально за короткое время мусор вновь подскопился. Поэтому приучаем ребятишек к хорошему - убирать за собой»,- Беликто Цыбиков.
По итогу собравшиеся на субботнике в сквере "Зелёный город", собрали около 80 мешков. Каждый их которых был забит осенней листвой и распространенным уличным мусором. Участники мероприятия уверены, что когда люди занимаются уборкой на родных территориях, они не только облагораживают окружающую среду, но и воспитывают в себе порядочность.
Фото: Горсовет