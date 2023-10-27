Доплата к пенсии за сельский стаж
Вопрос: «Какие есть условия для получения доплаты к пенсии за сельский стаж?»
Анастасия Георгиевна
За работу в сельской местности назначается доплата к страховой пенсии при наличии следующих условий:
- сельский стаж - от 30 лет
- работа связана с растениеводством, животноводством или рыболовством. До 1 января 1992 года - любая работа в колхозах и совхозах.
- проживание в сельской местности на момент назначения пенсии
- пенсионер не работает.
Размер доплаты составляет 25% к фиксированной части пенсии. В 2023 году - 1 891,83 руб.
Если пенсионер живет в городе на момент назначения пенсии - доплаты нет. При переезде из города в село можно обратиться за доплатой.
Доплата не теряется, если пенсионер жил в селе и получал доплату, а потом переехал в город.
Если пенсионер работает, то за доплатой можно обратиться после увольнения.
При выходе на пенсию по старости доплата назначается автоматически. Если право на доплату возникло после переезда в село, увольнения, приобретения нужного стажа - нужно подать заявление в СФР.