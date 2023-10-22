Общество 22.10.2023 в 11:29

У-УАЗ занял третье место во всероссийском конкурсе «Экспортер года»

У-УАЗ занял третье место во всероссийском конкурсе «Экспортер года»
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У-УАЗ занял третье место во всероссийском конкурсе «Экспортер года»
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (Ростех) стал дипломантом Всероссийской премии «Экспортер года». Предприятие заняло третье место в номинации «Ответственный экспортер (ESG)» в категории «Крупный бизнес», сообщили в пресс-службе предприятия.

Победителей премии выбирала федеральная конкурсная комиссия под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Экспертный совет оценивал конкурентную среду, динамику экспортных поставок, достижения в развитии внешнеэкономической деятельности. Кроме того, учитывались качество и безопасность представленной продукции, влияние предприятия на окружающую среду, а также условия работы.

«Награда в категории ESG – важное признание надежности предприятия как производителя и поставщика вертолетной техники, известной своим качеством во всем мире. Это показатель успешности в решении экологических, социальных и управленческих задач. Мы непрестанно совершенствуем производственную систему, проводим большой комплекс мероприятий по защите окружающей среды, реализуем различные программы поддержки для наших работников и стремимся к устойчивому развитию», – отметил генеральный директор У-УАЗ, председатель Бурятского регионального отделения Союзмаш России Алексей Козлов.

По итогам прошлого года доля экспорта продукции У-УАЗ в общем объеме поставок в натуральном выражении составила 45%, в общем объеме промышленного производства Республики Бурятия - 30%.

«У-УАЗ» участвует во Всероссийском конкурсе «Экспортер года» с 2019 года. Предприятие неоднократно признавалось минэкономразвития и минпромторгом России «Лучшим российским экспортером».

Фото: У-УАЗ

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