Фото дня: В Улан-Удэ на берегу Селенги появились «потемкинские» ямки

Странную уборку берега под набережной Селенги зафиксировал сегодня один из авторов социальных сетей столицы Бурятии. На видео и фото видно как человек в некоей синей форменной куртке собирает на берегу мусор, складывая его в мешок. А после засыпает мусор в ямку, старательно засыпая ямку песком.«Прибираются», - иронизирует автор видео, добавляя, что никакой техники поблизости не наблюдается.В самом деле, что это за уборка, и, самое главное, зачем она нужна в таком виде? Если это последнее наведение осеннего марафета на берегу, то оно абсолютно напрасно, так как не за горами снег, который скроет мусорный пейзаж. А весной при такой уборке чистить берег явно придется снова, так как весенние ручьи эти ямки, присыпанные ногой, вскроют на счет «раз».Ну, и, конечно, крайне любопытно кто является организатором этой чистоты? Может в городской администрации знают, по чьей инициативе и кто роет «потемкинские» ямки?Фото: Вайбер/скриншот