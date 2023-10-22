Общество 22.10.2023 в 14:54

В Москве покажут национальный балет из Бурятии

В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко зрителей погрузят в мир буддизма и шаманизма

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В Москве покажут национальный балет из Бурятии
Московскую публику 11 декабря ожидает погружение в мир буддизма и шаманизма. Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Цыдынжапова покажет национальный балет «Земля веры –Баргуджин Тукум», сообщили в пресс-службе БГАТОиБ .

Балет — это всегда про любовь. Однако романтическая встреча бурятских Ромео и Джульетты - Тумэна и Асуйхан в трактовке театра еще и высоко исторична. В национальном балете Бурятии, созданном к столетию Бурятии, любовь — не случайность. Это кармическая история. В похищении знатной принцессы, влюбившейся в своего похитителя, — следы прошлых и будущих жизней. Сама «локация» новой постановки «Земля веры — Баргуджин-Тукум» глубоко символична. Эта бурятская Атлантида всплывает из глубины веков «как земля Баргу, а также Баргуджин Тукум, где шаманов больше всего» (Рашид-ад-Дин, XIII в.).

В национальном балете «Земля веры — Баргуджин Тукум‎» в постановке известного современного хореографа Никиты Дмитриевского (Москва) мир шаманизма встречается с миром буддизма. Главные герои — души влюбленных, путешествующие по разным измерениям и встречающиеся в новом перерождении. Балет основан на бурятской мифологии, которая отражена в научной литературе. Автором либретто балета стал драматург, прозаик и публицист Геннадий Башкуев. Композитор — Анастасия Дружинина. Художник по костюмам — Татьяна Тышкенова.

Современность постановки читается в акценте на модерн-балет. Катализатором тягучего сгустка веков и вер выступает вневременность любви в решении постановочной команды.

Балет «Земля веры- Баргуджин Тукум» был создан в рамках подготовки и празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке министерства культуры России, правительства, главы и министерства культуры Бурятии. Премьера состоялась в мае 2023 года с огромным успехом.

Под эгидой векового юбилея, который Бурятия отмечает в этом году, пройдут и масштабные гастроли Бурятского государственного академического театра оперы и балета, который является флагманом культурной жизни республики.

Купить билет можно на сайте Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, в том числе и по «Пушкинской карте». Показ состоится 11 декабря в 19:00. Спектакль идёт 1 час 50 минут (один антракт). Возрастной ценз: 12+

Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова  — старейший оперный театр на Дальнем Востоке. Каждый сезон на сцене театра проводится более 200 оперных и балетных спектаклей, концертов и постановок для детей в исполнении солистов оперной и балетной трупп, хора, оркестра и приглашенных солистов из театров России и зарубежья. История становления Бурятского театра оперы и балета неразрывно связана с историей Республики Бурятия. За 84-летнюю историю театр стал уникальным театральным и туристическим брендом всего Байкальского региона, покоряя любителей классического музыкального театра.

Фото: Егор Бельских/uuopera.ru
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балет Москва бурятский оперный

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