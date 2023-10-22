Общество 22.10.2023 в 16:35
В ТПП Монголии обсудили возможности наращивания торговли с Россией
В числе возможных механизмов называются приграничные порты и развитие электронной коммерции
Текст: Номер один
Несмотря на многолетнее сотрудничество между Россией и Монголией, прогресса в торговле из-за вспышки пандемии в последние два года нет. Россия больше заинтересована в импорте шерсти, кожи и мясных продуктов легкой промышленности и сельского хозяйства, чем плавикового шпата (флюорита) и жидких пищевых продуктов. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Монголии Алексей Евсиков во время встречи с президентом Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ) Д.Энхтувшином, сообщаетМОНЦАМЭ.
По его словам, для того, чтобы вывести экспортно-импортное сотрудничество на более высокий уровень, возможно сотрудничество путем продажи товаров производителей через приграничные порты и развития электронной коммерции. Он также отметил, что реализация совместных проектов между Монголией, Россией и Китаем придаст больший импульс развитию экспорта и импорта.
В свою очередь, президент НТППМ Д.Энхтувшин отметил: «Сотрудничество между двумя странами играет важную роль в расширении экономических связей между двумя странами. Правильный маркетинговый ход, продажа, развитие продукта и финансовые механизмы очень важны для предпринимателей, чтобы производить товары, отвечающие рыночному спросу».
В завершение встречи президент НТППМ Д.Энхтувшин заявил, что продолжит прилагать усилия для стимулирования деловых отношений и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Как сообщал «Номер один», 23 октября в Улан-Баторе состоится очередное заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар. В заседании примет участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: montsame.mn
По его словам, для того, чтобы вывести экспортно-импортное сотрудничество на более высокий уровень, возможно сотрудничество путем продажи товаров производителей через приграничные порты и развития электронной коммерции. Он также отметил, что реализация совместных проектов между Монголией, Россией и Китаем придаст больший импульс развитию экспорта и импорта.
В свою очередь, президент НТППМ Д.Энхтувшин отметил: «Сотрудничество между двумя странами играет важную роль в расширении экономических связей между двумя странами. Правильный маркетинговый ход, продажа, развитие продукта и финансовые механизмы очень важны для предпринимателей, чтобы производить товары, отвечающие рыночному спросу».
В завершение встречи президент НТППМ Д.Энхтувшин заявил, что продолжит прилагать усилия для стимулирования деловых отношений и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Как сообщал «Номер один», 23 октября в Улан-Баторе состоится очередное заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию РФ возглавит заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Монгольскую сторону представит вице-премьер по экономике, министр экономического развития Чимэдийн Хурэлбаатар. В заседании примет участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: montsame.mn