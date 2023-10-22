Общество 22.10.2023 в 16:48
Важнее всего погода в доме
Создание счастливой семьи и воспитание детей — одна из ключевых жизненных целей россиян
Текст: Номер один
Согласно результатам октябрьского опроса, наиболее значимые цели в жизни россиян — «быть здоровым» (58%) и создать счастливую семью, воспитать детей (55%). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о семейных ценностях россиян, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ),
В топ-5 ключевых жизненных целей россиян вошло также наличие надежных друзей (31%), любимого дела (31%) и интересной работы (26%). Четверть опрошенных нацелены на путешествия и выразили желание побывать в разных странах мира (25%). Для каждого седьмого важно иметь возможность свободно выражать свою позицию, мнение (14%), иметь много свободного времени и проводить его в свое удовольствие (14%), а также получить качественное образование (13%). Таким образом, профессиональная и личностная реализация заметно уступает двум базовым жизненным целям — здоровью и семье.
Какая она, семья мечты?
Отвечая на вопрос об идеальной семье, россияне делают акцент на духовной, а не на материальной составляющей. В представлениях наших сограждан в такой семье царят взаимопонимание и забота друг о друге (66%), гармония и счастье (28%), а также любовь (20%). С благополучием и достатком идеальная семья ассоциируется только у 16% опрошенных.
Сначала любовь, все остальное потом
Что касается семьи реальной, то ключевым условием для ее создания россиянам также в первую очередь видится любовь (57%). Далее следуют аспекты, обеспечивающие финансовую самостоятельность партнеров: жилье для отдельного проживания от родителей (35%) и уровень доходов, позволяющий жить независимо от них (30%). Более четверти считают необходимым общность взглядов на число детей и их воспитание, распределение семейных обязанностей, профессиональные планы (28%), каждый пятый — чтобы партнеры подходили по уровню образования и культуры (19%).
Фото: pixabay.com
В топ-5 ключевых жизненных целей россиян вошло также наличие надежных друзей (31%), любимого дела (31%) и интересной работы (26%). Четверть опрошенных нацелены на путешествия и выразили желание побывать в разных странах мира (25%). Для каждого седьмого важно иметь возможность свободно выражать свою позицию, мнение (14%), иметь много свободного времени и проводить его в свое удовольствие (14%), а также получить качественное образование (13%). Таким образом, профессиональная и личностная реализация заметно уступает двум базовым жизненным целям — здоровью и семье.
Какая она, семья мечты?
Отвечая на вопрос об идеальной семье, россияне делают акцент на духовной, а не на материальной составляющей. В представлениях наших сограждан в такой семье царят взаимопонимание и забота друг о друге (66%), гармония и счастье (28%), а также любовь (20%). С благополучием и достатком идеальная семья ассоциируется только у 16% опрошенных.
Сначала любовь, все остальное потом
Что касается семьи реальной, то ключевым условием для ее создания россиянам также в первую очередь видится любовь (57%). Далее следуют аспекты, обеспечивающие финансовую самостоятельность партнеров: жилье для отдельного проживания от родителей (35%) и уровень доходов, позволяющий жить независимо от них (30%). Более четверти считают необходимым общность взглядов на число детей и их воспитание, распределение семейных обязанностей, профессиональные планы (28%), каждый пятый — чтобы партнеры подходили по уровню образования и культуры (19%).
Фото: pixabay.com