Жители Бурятии оказались слабыми на яйца

Бурятстат рассказал о ситуации с потреблением основных продуктов питания в республике по итогам прошлого года.«В 2022 году население республики все основные продукты питания потребляло ниже рекомендуемых рациональных норм. Исключение составили хлебные продукты и сахар», - сообщил Бурятстат.Нормы потребления пищевых продуктов, упомянутые ведомством, определены в России приказом минздрава страны. Они отвечают современным требованиям здорового питания и говорят о рекомендованном их количестве в рационе.Среднедушевое потребление жителями республики хлебных продуктов составило в 2022 году 105 кг на человека. Хотя рациональная российская норма равна 96 кг. «На 9 кг больше нормы», - констатировали в Бурятстате.Сахара в республике в минувшем году потребили на душу на 2 кг больше нормы. Норма – 24 кг.Переедание людьми указанных групп продуктов – очень грустная сторона народного рациона Бурятии. Их едят слишком много, ведь подобные товары стоят не очень дорого, но они сытные. Недоедание остального - это противоположная сторона той же финансовой «монеты». На остальные виды еды денег не хватает.Яркий пример недоедания – это яйца. «Среднедушевое потребление в 2022 году составило по яйцу 204 штуки», - отметил Бурятстат.Согласно цифрам минздрава страны, рациональное потребление – это 260 штук в год. То есть жители Бурятии очень слабы на яйца. И самого простого картофеля жители республики тоже очень сильно недоедают. В том году потребили 76 кг на душу населения, хотя рекомендуемая российским минздравом величина составляет 90 кг картофеля.Абсолютный кризис отмечен в потреблении овощей и бахчевых. Минздрав рекомендует 140 кг в год (из них 15 кг бахчевых - арбузы, дыни, тыквы), но реально в республике было лишь 63 кг на душу. Фруктов свежих, ягод съедено только 33 кг при норме 100 кг на душу.Фото: «Номер один»