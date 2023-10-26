Общество 26.10.2023 в 14:18

«Животные, вы воняете»

В Новосибирске родители пятиклассников обвинили учителей в оскорблении школьников
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Текст: Номер один
«Животные, вы воняете»
Родители пятиклассников одной из новосибирских школ бьют тревогу. Они обвиняют педагогов в оскорблении их детей. Как говорят взрослые, на уроках учителя позволяют себе совсем не лестные высказывания в адрес учеников. О конфликте рассказали директору школы, преподаватели притихли. Но взрослые опасаются, что после каникул все начнется с новой силой. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Новый 5-й класс в одной из школ Октябрьского района сформировался в этом учебном году. Как говорят взрослые, все дети в коллективе разношерстные, от троечников до отличников, здесь же учатся ребята из других республик.

- Сначала у ребят произошел конфликт с классным руководителем. Он говорил, что дети «дебилы» или «животные». Потом подключились другие учителя, - рассказали КП-Новосибирск родители пятиклассников.

По словам взрослых, на уроках учителя не дают детям высказать свое мнение, объяснить, из-за чего случился тот или иной конфликт.

- Один из ярких случаев - скандал с учителем физкультуры. Она сказала двум ребятишкам, что они воняют. Естественно, те вернулись домой в слезах, и рассказали обо всем матери. Сначала взрослые думали, что дети преувеличивают. Потом родители пообщались друг с другом и поняли, что учителя явно перегибают палку, - объясняют взрослые. - Физкультурница потом сказала, что имела в виду не конкретных детей, а тех, кто не переодевается на занятия и ходит в одних и тех же вещах. Мол, это негигиенично.

Родители высказали претензию директору. Та в свою очередь извинилась за коллег и заставила извиниться других учителей.

- Пока что неделю все тихо. На детей никто не кричит, не обзывает. Поднимать шум не хотелось, но мы же отправляем детей в школу для того, чтобы они знания получали, а не для того, чтобы им внушали, что они дебилы, - добавляют сибиряки.

Родители переживают, что спокойствие учителей носит временный эффект и после осенних каникул нападки на детей возобновятся.

Редакция КП-Новосибирск отправила в министерство образования запрос, чтобы узнать, сколько в целом жалоб на учителей поступало от родителей за первые два месяца учебного года.

Мнение юриста

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Марине Пьянковой. Она объяснила, что может грозить учителям и школе, если родители пойдут жаловаться.

- Согласно статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбления» на должностных лиц могут наложить штраф до 30 тысяч рублей. Также никто не отменял, что родители могут пойти в суд и отсудить компенсацию морального вреда, - рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

Фото: Иван Вислов
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образование школа конфликт

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