Жителям сносимых домов в центре Улан-Удэ предложат три варианта переселения

В Улан-Удэ пройдут встречи с жителями аварийных домов, которые попадают в программу комплексного развития центра города. Специалисты Управления комплексного развития территорий подробно расскажут им, на какие условия они могут рассчитывать и в какие сроки реализуют проект.Как сообщили в Минстрое Бурятии, в программу комплексного развития территорий (КРТ) попадает 33 многоквартирных аварийных дома. Их жителей в любом случае планировалось переселять. Теперь благодаря проекту КРТ переехать в новое жилье они смогут намного быстрее.Взамен старой квартиры людям будет предложен один из трех вариантов.«Первый — выплата денежной компенсации исходя из рыночной стоимости объекта с учетом общего имущества, земельного участка и понесенных затрат. Второй — обмен на жилье, равнозначное по своей площади (квартира должна быть не меньше прежней и иметь такое же количество комнат). Третий — покупка большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой, в том числе за счет жилищных субсидий, социальных выплат и материнского капитала», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Как отметили в Минстрое, точно такие же способы переселения предусмотрены и для жителей «обычных», не аварийных домов.Напомним, в зону будущей застройки попадают 73 многоквартирных дома по улицам Шмидта, Советская, Куйбышева, Смолина, Свободы, Кирова, Каландаришвили, Свердлова, Банзарова и Набережная. На месте старых зданий построят современный жилой квартал, школу, детские сады и поликлинику. Проект комплексного развития входит в мастер- план по обновлению Улан-Удэ, который весной одобрил президент России Владимир Путин.Фото: Минстрой Бурятии