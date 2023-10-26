В Улан-Удэ установили первый автопавильон, разработанный по единому эскизу

На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по архитектуре и градостроительству совместно с Проектно-аналитическим комитетом разработать проект комплексного благоустройства новых остановочных пунктов.- Мы не должны ставить автопавильоны на песке, рядом с тротуаром. Там будут ямы. Все автопавильоны надо размещать на площадках. На их обустройство потребуются небольшие средства. Есть и другие вопросы по благоустройству остановок. Поэтому поручаю разработать проект комплексного благоустройства территории для новых остановочных пунктов, – поручил Игорь Шутенков.По словам мэра, в проекте комплексного благоустройства остановок помимо автопавильона необходимо предусмотреть плиточное покрытие площадки, озеленение, навигацию. При наличии свободного земельного участка рядом также можно устанавливать нестационарные торговые объекты, стойки велопарковки, дополнительные скамейки.Как сообщили в мэрии города, этим летом в Улан-Удэ были утверждены единые эскизы для трех типов автопавильонов: малого (до 4-х метров), расширенного (до 10 метров), а также для автопавильона, пристроенного к нестационарному объекту торговли.Первый павильон, сделанный по единому эскизу, уже установлен в Советском районе города. В ближайшее время разместят еще 19.Кроме того, еще 8 новых автопавильонов установят в первом квартале 2024 года.«Установка новых остановочных пунктов является одним из мероприятий муниципального проекта «Транспорт», который предполагает масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры города. Всего в Улан-Удэ насчитывается свыше 600 остановок общественного транспорта», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ