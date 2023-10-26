Общество 26.10.2023 в 15:06
В Улан-Удэ установили первый автопавильон, разработанный по единому эскизу
Мэр города потребовал, чтобы территории вокруг остановок также благоустраивали
Текст: Андрей Константинов
На планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по архитектуре и градостроительству совместно с Проектно-аналитическим комитетом разработать проект комплексного благоустройства новых остановочных пунктов.
- Мы не должны ставить автопавильоны на песке, рядом с тротуаром. Там будут ямы. Все автопавильоны надо размещать на площадках. На их обустройство потребуются небольшие средства. Есть и другие вопросы по благоустройству остановок. Поэтому поручаю разработать проект комплексного благоустройства территории для новых остановочных пунктов, – поручил Игорь Шутенков.
По словам мэра, в проекте комплексного благоустройства остановок помимо автопавильона необходимо предусмотреть плиточное покрытие площадки, озеленение, навигацию. При наличии свободного земельного участка рядом также можно устанавливать нестационарные торговые объекты, стойки велопарковки, дополнительные скамейки.
Как сообщили в мэрии города, этим летом в Улан-Удэ были утверждены единые эскизы для трех типов автопавильонов: малого (до 4-х метров), расширенного (до 10 метров), а также для автопавильона, пристроенного к нестационарному объекту торговли.
Первый павильон, сделанный по единому эскизу, уже установлен в Советском районе города. В ближайшее время разместят еще 19.
Кроме того, еще 8 новых автопавильонов установят в первом квартале 2024 года.
«Установка новых остановочных пунктов является одним из мероприятий муниципального проекта «Транспорт», который предполагает масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры города. Всего в Улан-Удэ насчитывается свыше 600 остановок общественного транспорта», - сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Мы не должны ставить автопавильоны на песке, рядом с тротуаром. Там будут ямы. Все автопавильоны надо размещать на площадках. На их обустройство потребуются небольшие средства. Есть и другие вопросы по благоустройству остановок. Поэтому поручаю разработать проект комплексного благоустройства территории для новых остановочных пунктов, – поручил Игорь Шутенков.
По словам мэра, в проекте комплексного благоустройства остановок помимо автопавильона необходимо предусмотреть плиточное покрытие площадки, озеленение, навигацию. При наличии свободного земельного участка рядом также можно устанавливать нестационарные торговые объекты, стойки велопарковки, дополнительные скамейки.
Как сообщили в мэрии города, этим летом в Улан-Удэ были утверждены единые эскизы для трех типов автопавильонов: малого (до 4-х метров), расширенного (до 10 метров), а также для автопавильона, пристроенного к нестационарному объекту торговли.
Первый павильон, сделанный по единому эскизу, уже установлен в Советском районе города. В ближайшее время разместят еще 19.
Кроме того, еще 8 новых автопавильонов установят в первом квартале 2024 года.
«Установка новых остановочных пунктов является одним из мероприятий муниципального проекта «Транспорт», который предполагает масштабную реконструкцию транспортной инфраструктуры города. Всего в Улан-Удэ насчитывается свыше 600 остановок общественного транспорта», - сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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