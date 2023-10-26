Житель Улан-Удэ хотел заработать на перепродаже инвалидной коляски

В Улан-Удэ в полицию с заявлением о факте мошенничества обратился 42-летний местный житель. Мужчина потерял 200 тыс руб при покупке на сайте электрической инвалидной коляски, сообщили в МВД по Бурятии. Впрочем, в истории не все однозначно.Полицейским мужчина рассказал о том, что несколькими днями ранее на популярном сервисе по купле-продаже имущества увидел заинтересовавшее его объявление и вступил в переписку с автором. Дальнейшее общение мужчины продолжили в мессенджере.По словам потерпевшего, коляску, которую он намеревался купить, а по получению – по завышенной стоимости реализовать, собеседник должен был отправить через службу доставки из Екатеринбурга. Будучи наслышанным о разного рода мошенничествах, улан-удэнец попросил продавца при оформлении заказа на пункте доставки сделать фото запакованного товара и выслать в его адрес. Только после этого он по договоренности перечислил ему на банковскую карту в полной сумме оплату. Однако в дальнейшем связаться с продавцом не смог: тот перестал выходить на связь.Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.Стражи правопорядка советуют: чтобы избежать подобных неприятных ситуаций и не стать жертвой противоправных деяний, необходимо при покупке товара онлайн заказывать вещи на официальных сайтах торговых компаний либо площадках, проверенных вашими знакомыми.Фото: pixabay.com