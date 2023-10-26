Общество 26.10.2023 в 15:29

Житель Улан-Удэ хотел заработать на перепродаже инвалидной коляски

Однако стал жертвой мошенника, потеряв на сделке 200 тыс рублей
A- A+
Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ хотел заработать на перепродаже инвалидной коляски
В Улан-Удэ в полицию с заявлением о факте мошенничества обратился 42-летний местный житель. Мужчина потерял 200 тыс руб при покупке на сайте электрической инвалидной коляски, сообщили в МВД по Бурятии. Впрочем, в истории не все однозначно.

Полицейским мужчина рассказал о том, что несколькими днями ранее на популярном сервисе по купле-продаже имущества увидел заинтересовавшее его объявление и вступил в переписку с автором. Дальнейшее общение мужчины продолжили в мессенджере.

По словам потерпевшего, коляску, которую он намеревался купить, а по получению – по завышенной стоимости реализовать, собеседник должен был отправить через службу доставки из Екатеринбурга. Будучи наслышанным о разного рода мошенничествах, улан-удэнец попросил продавца при оформлении заказа на пункте доставки сделать фото запакованного товара и выслать в его адрес. Только после этого он по договоренности перечислил ему на банковскую карту в полной сумме оплату. Однако в дальнейшем связаться с продавцом не смог: тот перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.  Обстоятельства устанавливаются.  

Стражи правопорядка советуют: чтобы избежать подобных неприятных ситуаций и не стать жертвой противоправных деяний, необходимо при покупке товара онлайн заказывать вещи на официальных сайтах торговых компаний либо площадках, проверенных вашими знакомыми.

Фото: pixabay.com

Все новости

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
27.10.2023 в 17:48
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
27.10.2023 в 17:37
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду
27.10.2023 в 16:22
Монголия и Бурятия дружат соснами
27.10.2023 в 16:21
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
27.10.2023 в 16:17
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
27.10.2023 в 16:03
В Бурятии корсаков «депортировали» из села
27.10.2023 в 15:38
Монголия «рубит» выход к морю
27.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
27.10.2023 в 17:48
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
Власти насчитали там 74 непонятных строений, но их может быть и больше
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

27.10.2023 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru