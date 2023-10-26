Богдан Савченков выступит с финалистами конкурса «Наранай туяа – 2023»

Полуфиналист шоу «Ты супер!» на НТВ Богдан Савченков выступит на гала-концерте Межрегионального детского конкурса исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца – 2023» вместе с его финалистами 2 ноября в Бурятском драматическом театре.Юный артист исполнит хит «Ягода Малинка» и таким образом поддержит конкурсантов.В финале конкурса выступят 30 участников, среди них солисты, дуэты и вокальные ансамбли, поющие в разных музыкальных жанрах и направлениях. Возраст участников составляет от 7 до 17 лет. Многие из участников выступают в конкурсе не в первый раз.Всего же на конкурс поступило более 100 заявок из 17 районов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Организатор конкурса – Республиканский центр народного творчества, учредитель – Министерство культуры Республики Бурятия. Начало финала в 10:00, гала-концерт в 17:00. Возрастное ограничение: 0+Фото: НТВ/скриншот