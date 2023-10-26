Бурятия со средины ноября начнет закупать мясо и мясопродукты из Монголии

Итоги очередного заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося в Улан-Баторе, продолжают обрастать деталями и подробностями. МОНЦАМЭ публикует информацию о встрече министра, председателя Национального комитета погранпереходов Буягийн Тулга с делегацией Бурятии и главой республики Алексеем Цыденовым.В начале встречи председатель Национального комитета погранпереходов Б.Тулга сказал, что с оптимизмом смотрит на будущее трехстороннего сотрудничества Монголии, России и Китая.Б.Тулга отметил: «В рамках программы создания трехстороннего экономического коридора у сторон есть возможность объединиться и работать вместе. Это сотрудничество внесет большой вклад в развитие трех стран и региона. В этом контексте правительство Монголии уделяет особое внимание активизации торговли и экономики с соседними странами, считая развитие портов приоритетом, и интенсивно ведет строительные работы.Например, в феврале 2024 года завершится работа по строительству комплекса пограничного перехода Алтанбулаг. Кроме того, Монголия хочет открыть и начать эксплуатацию таких портов, как Бага-Илэнх (река Айнек), Зэлтэр-Желтура, граничащие с Бурятией, но где у РФ нет инфраструктуры. В рамках этой работы правительство уделяет особое внимание базовым исследованиям и разработке ТЭО».Глава Бурятии выразил благодарность Б.Тулге за прием и попросил, чтобы монгольская сторона уделила внимание беспрепятственному грузопотоку через погранпереход Алтанбулаг и переходу его на круглосуточный режим работы. А.Цыденов также отметил, что с середины ноября начнут покупать мясо и мясопродукты из Монголии.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам облегчения пограничного контроля, сокращения времени портового досмотра, снижения пошлин товаров увеличив ассортимент товаров провозимых через порт.Фото: montsame.mn