Общество 26.10.2023 в 16:57

Бурятия со средины ноября начнет закупать мясо и мясопродукты из Монголии

Монголия хочет открыть погранпереходы Бага-Илэнх (река Айнек) и Зэлтэр-Желтура, где пока нет инфраструктуры
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Текст: Номер один
Бурятия со средины ноября начнет закупать мясо и мясопродукты из Монголии
Итоги очередного заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося в Улан-Баторе, продолжают обрастать деталями и подробностями. МОНЦАМЭ публикует информацию о встрече министра, председателя Национального комитета погранпереходов Буягийн Тулга с делегацией Бурятии и главой республики Алексеем Цыденовым.

В начале встречи председатель Национального комитета погранпереходов Б.Тулга сказал, что с оптимизмом смотрит на будущее трехстороннего сотрудничества Монголии, России и Китая.

Б.Тулга отметил: «В рамках программы создания трехстороннего экономического коридора у сторон есть возможность объединиться и работать вместе. Это сотрудничество внесет большой вклад в развитие трех стран и региона. В этом контексте правительство Монголии уделяет особое внимание активизации торговли и экономики с соседними странами, считая развитие портов приоритетом, и интенсивно ведет строительные работы.

Например, в феврале 2024 года завершится работа по строительству комплекса пограничного перехода Алтанбулаг. Кроме того, Монголия хочет открыть и начать эксплуатацию таких портов, как Бага-Илэнх (река Айнек), Зэлтэр-Желтура, граничащие с Бурятией, но где у РФ нет инфраструктуры. В рамках этой работы правительство уделяет особое внимание базовым исследованиям и разработке ТЭО».

Глава Бурятии выразил благодарность Б.Тулге за прием и попросил, чтобы монгольская сторона уделила внимание беспрепятственному грузопотоку через погранпереход Алтанбулаг и переходу его на круглосуточный режим работы. А.Цыденов также отметил, что с середины ноября начнут покупать мясо и мясопродукты из Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам облегчения пограничного контроля, сокращения времени портового досмотра, снижения пошлин товаров увеличив ассортимент товаров провозимых через порт.

Фото: montsame.mn
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Монголия Бурятия мясо импорт

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