В Бурятии в детском саду кипят недетские страсти

На протяжении пяти лет в детском саду «Рябинка», что в поселке Сотниково, идет грандиозный конфликт. По словам педагогов, в стенах учреждения было всякое: большие деньги, нанятые на работу «мертвые души». Но пиком затянувшегося скандала оказались некие шаманские ритуалы. Обо всем этом рассказали воспитатели учреждения, которые массово подали заявления на увольнение.В 2019 году несколько детских садов республики выиграли гранты более чем на 31 млн рублей. Произошло это в рамках национального проекта «Образование». Одним из победителей стал сад «Рябинка» - получил 7,7 млн.Деньги из федерального бюджета распределили среди победивших. По задумке, в этих садах должны были проходить коррекционные занятия с детьми, имеющими особенности развития. Образовательным учреждениям предстояло закупить оборудование, подготовить игровые площадки, сенсорные кабинеты и интерактивные комплексы. А также отдельный сайт центра, чтобы родители могли получать консультирование.Однако в «Рябинке» что-то пошло не так. Сомнительная ситуация начала складываться еще до победы, поскольку участие в гранте приняли далеко не все педагоги.- Меня и еще нескольких коллег исключили из списка участников. Несмотря на то, что все мы педагоги с огромным стажем и имеем кучу наград, - сообщает воспитатель Ирина Леонова.Обиженные педагоги написали коллективное письмо в управление образования Иволгинского района с жалобой на то, что им не дали принять участие в гранте. Началась большая проверка. Позже делом заинтересовалась прокуратора, которая копнула чуть глубже и обнаружила «мертвые души».- Тогда заведующей МДОУ «Рябинка» была Татьяна Хлебодарова. Суд осудил ее сразу по двум статьям. За служебный подлог и превышение должностных полномочий. Оказалось, что по документам в саду 1,5 года работал ее племянник. Но никто из персонала его никогда не видел. В итоге ее сняли с должности, - говорит воспитатель Людмила Бельская.Слова воспитательницы подтверждает приговор суда.Но перед увольнением, как считают воспитатели, руководство решило отыграться за жалобу в РУО на коллегах. Первой под прицел попала воспитатель Ирина Леонова.По инициативе Хлебодаровой внутри садика вышел приказ о вынесении Леоновой выговора за неоднократное нарушение корпоративной профессиональной этики в коллективе с занесением в личное дело.- Это работает просто - сначала один выговор, потом второй и сразу же увольнение. Видимо, таким образом меня планировали убрать. Но никакого нарушения корпоративной этики не было. Я обратилась в суд с исковым заявлением, - вспоминает Леонова.Иволгинский районный суд Республики Бурятия рассмотрел гражданское дело по обращению Ирины и признал приказ о дисциплинарном взыскании незаконным. А также взыскал с садика в ее пользу 2000 рублей как моральную компенсацию.После победы в суде склоки продолжились. Новой заведующей муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рябинка» стала бывший заместитель Татьяны Хлебодаровой - Крестина Байкова. Коллектив разделился на два лагеря. Одна часть персонала тесно общалась с новой заведующей и никогда не задавала неудобных вопросов, другая - старожилы детского сада, работающие годами с Леоновой.Однажды несколько педагогов-участников конфликта заметили нечто странное. Вся детская группа и спальня для «тихого часа» были посыпаны солью и маком. Белые тропинки простилались по всему периметру стен. Больше всего перемешанного вещества скопилось в углах.- Когда девочки увидели соль, то сразу же вызвали участкового. Потому что это было крайне опасно, там же дети. Вдруг кто-то потащил бы эту смесь в рот. Эти соль с маком были просто везде. Коллеги стали разбираться, требовать показать камеры, но начальство категорически отказалось, - рассказывает старший воспитатель Татьяна Добрынина.Явившемуся в сад участковому уполномоченному полиции отказать было нельзя. Камеры все-таки посмотрели.- На камерах была наша бывшая заведующая. Мы тогда Хлебодарову спросили: «Татьяна Прокопьева, а что это вы вообще делаете?». Она растерялась, сказала, что брызгала в помещении святой водой, чтоб у детишек все было в порядке. Даже участковый задумался: «Так по христианским канонам это днем делают…». Вот такие у нас были странности, - рассказывает Людмила Бельская.Против «магии» участковый оказался бессилен. Сотрудники обратились с жалобой в Роспотребнадзор. На поступившие претензии новая заведующая Байкова ответила, что таким образом проверяли, моют ли нянечки в группах полы или нет. По итогу их попросили сменить метод проверки и про рассыпанную соль с маком забыли. Но «колдовство» на этом не прекратилось.- Мы находили на личных вещах нарисованные кресты, всякие странные символы были на наших стульях, шкафах, стационарных телефонах и окнах. Все нам изрисовали знаками. Порой в кабинет зайдешь и стоит запах резкий, словно разбрызгали что-то. Я тогда спросила Байкову, что это, но та переложила всю вину на цветы. А эти растения у меня в кабинете годами стоят, ни разу ничем не пахло, - утверждает Татьяна Добрынина.Постепенно находиться в группах, где работали неугодные педагоги, стало невыносимо.- У меня на работе постоянно без причины сильно болела голова. Другие тоже стали часто болеть, а позже это сказалось на детях. То у них голова заболит, то кровь из носа пойдет, то понос начнется. Не думаю, что это обычное совпадение, - считает Ирина Леонова.Воспитатели также отметили, что часто стали уходить на тот свет близкие родственники коллег, причем все молодые. У нянечки при пожаре погибли сестра с мужем. У другой сотрудницы сестра умерла при родах. У кого-то из жизни ушли мать, отец, два брата. Один педагог ломала руку несколько раз, другая слегла со спиной. Все эти события педагоги связывают с «шаманством».- Мы даже находили на стыках линолеума иглы. Через них перешагивали в садике все. И персонал, и дети, и родители, - рассказывает воспитатель Наталья Саргаева.За этот год из садика по собственному желанию уволились пять человек. Среди них старший воспитатель Татьяна Добрынина, проработавшая в саду 20 лет, и воспитатель Людмила Бельская. У каждой из них была лишь одна причина - тяжелая обстановка в коллективе.Самым ярким примером стала истории Бельской. Для нее последней каплей оказался скандал с ее 17-летним сыном.- В прошлом году мой сын заболел. У него поднялась температура выше 40 градусов и началось бредовое состояние. Полураздетый, он дошел до моей работы, чтобы обратиться за помощью. Мы живем рядом с садиком, но как он пришел, совершенно не помнит. Я тогда позвонила заведующей предупредить, что подменилась, сыну плохо, она отпустила: «Да-да, хорошо, ничего страшного». А после написала на меня жалобу в РУО, - с ужасом вспоминает Людмила.Она отвела сына домой и вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели мальчика и письменно подтвердили, что у него бред на фоне жара. Позже ему стало получше.Из-за поступившей жалобы семье пришлось столкнуться с полицией и ПДН. Сына Людмилы заставляли пройти тест на наркотики, ссылаясь на полученную из детского садика информацию.- Это такой стресс для нас был. Потом же слух еще разлетелся по всему Сотниково. Я говорила с родителями детей, все понимают, что ребенку стало плохо, и не имеют претензий. Но заведующая не успокаивалась, - говорит Людмила Бельская.По словам Людмилы, заведующая в сопровождении двоих мужчин осуществила визит в местную амбулаторию. Где представила их как сотрудников министерства образования и попыталась выяснить диагноз мальчика.- Об этой ситуации мне рассказал наш лечащий педиатр. Это уже морально и психологически подкосило меня, - говорит Людмила Бельская.В итоге Людмила не выдержала и ушла, проработав в саду «Рябинка» целых 12 лет. Это оказалось тяжелым ударом для коллектива и родителей, которые после увольнения педагога обратились в прокуратуру. Они считают, что квалифицированного специалиста со стажем просто выжили. Однако исправить ситуацию это не помогло.А тем временем конфликт в детском учреждении набирает обороты. Ситуация начала отражаться на детях, скоро заниматься их обучением будет некому. Квалифицированные педагоги поголовно стали покидать любимое место работы. Увядающая «Рябинка» уже потеряла старшего воспитателя, музыкального руководителя и других педагогов.- В этом садике я работаю больше 12 лет и не уйду. Меня любят все дети и уважают родители. У меня дважды подтверждена высшая квалификационная категория. Единственная проблема - руководство, - говорит Леонова.По словам Ирины, приближенным к заведующей людям позволено многое, некоторым даже выпивать средь бела дня.- Эта ситуация у нас произошла с сантехником. Он в невменяемом состоянии распластался по коридору. Но начальство не стало никак реагировать. А мы неугодны заведующей. Потому что не даем нарушать трудовые права работников и закон, который писан для всех, - констатирует Ирина Леонова.С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились лично к заведующей Крестине Байковой.- В этом году у нас действительно в летний период уволилось много сотрудников. Ушли они все по собственному желанию, в устной беседе каждый обозначал личную причину ухода. Кто-то покинул сад по семейным обстоятельствам, кто-то по здоровью. Консультационные услуги на деньги гранта оказаны в полной мере. Что касается шаманизма - это просто их больная фантазия. Соль с маком никто никогда в садике не рассыпал. А псевдомагические руны слюнями нарисовали дети. Случай с сантехником простая случайность. За день до этого он отмечал возвращение сына с СВО и пришел с похмелья. Садик тогда закрывался у нас на ремонт и детишек в нем не было, - объясняет нам ситуацию заведующая Крестина Байкова.Разногласия между руководством и небольшой частью когда-то дружного коллектива продолжаются по сей день. В настоящий момент в «Рябинке» ведется третья по счету прокурорская проверка.- У нас в саду 75 человек, и только вот эта негативная коалиция всем мешает работать. Моральный облик Леоновой, Бельской и Таргаевой оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что они себя называют педагогами-профессионалами, я очень в этом сомневаюсь, - резюмирует заведующая МДОУ «Рябинка».Оказывается, и так бывает, казалось бы, такое благое дело, как грант, призванный улучшить качество работы образовательного учреждения, расколол коллектив и довел до увольнения опытных специалистов. Думается, районному управлению образования стоит обратить внимание на нездоровую обстановку в коллективе. Молодежь в наше время в образовательную сферу идти работать не особо рвется и терять профессиональных сотрудников это непозволительная роскошь.Фото: из личного архива воспитателей