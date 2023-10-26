Общество 26.10.2023 в 18:21

Сиг, паштет из мятой сорожки и террин из конины…

На фестивале «Гастрокэмп -2023» именитые шеф-повара составили новое «Меню Бурятии»
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Сиг, паштет из мятой сорожки и террин из конины…
В Бурятии завершился международный фестиваль кулинарии «Гастрокэмп – 2023», который организовал Туристский информационный центр «Байкал» при поддержке правительства республики. В течение недели, с 18 по 25 октября, команда топовых шеф-поваров со всей России и Монголии, в том числе из Бурятии, бармен и кондитер составляли новое меню. В нем они отразили все аутентичные кухни и продукты республики, сообщили в Туристском информационном центре «Байкал».



Для поиска вдохновения команда гастрокэмпа отправилась в экспедицию по районам Бурятии. В Селенгинском районе они познакомились с разнообразием фермерского мяса, в том числе баранины, конины и субпродуктов, приготовленных по местным рецептам. В Тарбагатайском районе встретились с семейскими. Старообрядцы показали блюда, рецепты которых хранят по несколько сотен лет. В Баргузинском районе, на берегу Байкала, шефы узнали, что Бурятия славится не только мясом, но и рыбой.

«Гастрономия – это драйвер развития туризма во всем мире. И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге мы разработали обширное меню из закусок, салатов, супов, вторых блюд, десертов и напитков. Все технологические карты мы передаем министерству туризма Бурятии и ТИЦ «Байкал». После этого все заведения общественного питания могут обратиться и любые блюда из этого меню выбрать, чтобы готовить у себя. И это для них совершенно бесплатно», - рассказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гилибтерман.



Кроме того, повара провели несколько мастер-классов по приготовлению блюд в районах Бурятии и колледже сервиса и туризма для 120 будущих поваров. Примечательно, что команда буквально за одни день составляла новое меню: приезжали в район Бурятии, ходили на местные рынки, закупали продукты и придумывали невероятные блюда.

Завершил гастрокэмп презентационный гала-ужин «Меню Бурятии». В него вошли 36 блюд, в том числе закуски, десерты и напитки. Это, например, десерт «Жаргал» из темного шоколада и деревенских сливок от семейских, основное блюдо «Рамен по-бурятски» из конины, закусочный голубец с рваной боргойской бараниной и «Бурятский эклер» с икрой из копченой байкальской рыбы.

«Мы благодарны команде Леонида Гелибтермана из лучших шеф-поваров России Александра Чернышова, Максима Лазарева, Антона Сальникова, шеф-повару из Монголии Эрдэнээ Сумьяадорж. Очень приятно, что в составлении меню участвовала профессиональная команда поваров из Бурятии – это Артем Курикша (ресторан «Тэнгис»), Саян Доржиев (ресторан «Орда»), Иван Сафронов (кафе «Эфир» и «Эмпатио эфир»). А также бренд-бармен Евгений Шкарин и кондитер Марина Девятко. Именно благодаря их стараниям мы получили действительно вкусное, оригинально и аутентичное меню, которое поможет развивать туризм в республике, а местным жителям попробовать новые вкусы из привычных нам продуктов», - отметила Ирина Суздальцева, директор Туристского информационного центра «Байкал».
Гастрономическая составляющая в туризме, на мой взгляд, самая главная. Когда путешествуем, мы запоминаем красивые места, живописную природу и наши яркие впечатления. Бывает, что неважный сервис, плохая погода или не самые уютные номера портят наши впечатления от поездки. Но знаю точно, что красиво поданная, вкусная и приготовленная с душой еда может легко сгладить такие огрехи. Мы с теплотой вспоминаем и всегда хотим вернуться туда, где была лучшая еда. И никогда не возвращаемся туда, где нас плохо кормили».



«То, что в Бурятии прошел международный фестиваль «Гастрокэмп – 2023» - это важно для развития туризма в республике. Шеф-повары со всей России и Монголии работали у нас всю неделю, съездили в гастроэкспедицию по районам республики, провели мастер-классы для наших будущих поваров. И, конечно, вчерашний финальный презентационный ужин «Меню Бурятии» стал настоящим праздником гастрономии. Гостям ужина представили 36 блюд, которые вобрали в себя лучшие кулинарные традиции Бурятии.

Уверен, что в скором будущем тот импульс и творческий азарт, который подарили нам организаторы фестиваля, порадуют нас с вами и гостей нашей республики новыми вкусами и впечатлениями. Фестиваль «Гастрокэмп» проводится в России второй год. Впервые команда профессионалов составляла меню для Камчатки в 2022 году. Бурятию они выбрали, как один из наиболее интересных с точки зрения гастрономии регионов, с перспективой, что в республике будет открыт Центр гастродипломатии», - поделился впечатлениями глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: baikaltravel.ru



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