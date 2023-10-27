В Бурятии поборолись с птичьим гриппом

В Еравнинском районе Бурятии проведены ветеринарные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), сообщили в Государственной ветеринарной службе республики. Озера Еравны, по данным Бурприроднадзора, посещают 57 тыс перелетных птиц, что в условиях напряженной эпизоотической обстановки в России по гриппу птиц влечет большие риски заноса этой болезни в регион.В этом году чаще всего гриппом птиц болеют дикие водоплавающие птицы. По легенде ветеринарных учений, три трупа бакланов были обнаружены на территории личного подсобного хозяйства села Гарам. Информация об этом поступает на горячую линию управления ветеринарии.В ходе учений ветеринарной службой Еравнинского района и участниками КШУ наглядно показан алгоритм действий при ликвидации болезни, проведения в условном эпизоотическом очаге бескровного убоя, уничтожения вынужденно убитых животных, процедуры отбора и доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, уничтожения трупов, кормов и инвентаря, а также проведение дезинфекции животноводческого объекта, прилегающей территории и задействованного транспорта.По результатам учений отработаны вопросы межведомственного взаимодействия между органами муниципальными органами Еравнинского района Благодаря скоординированным действиям ответственных ведомств и органов управления, риск распространения гриппа птиц в случае заноса должен быть минимизирован.Фото: Государственная ветеринарная служба РБ