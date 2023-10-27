Общество 27.10.2023 в 10:14

В Бурятии поборолись с птичьим гриппом

Ветеринарные учения прошли в Еравнинском районе, озера которого посещают 57 тыс перелетных пернатых  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии поборолись с птичьим гриппом
В Еравнинском районе Бурятии проведены ветеринарные учения по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), сообщили в Государственной ветеринарной службе республики. Озера Еравны, по данным Бурприроднадзора, посещают 57 тыс перелетных птиц, что в условиях напряженной эпизоотической обстановки в России по гриппу птиц влечет большие риски заноса этой болезни в регион.

В этом году чаще всего гриппом птиц болеют дикие водоплавающие птицы. По легенде ветеринарных учений, три трупа бакланов были обнаружены на территории личного подсобного хозяйства села Гарам. Информация об этом поступает  на горячую линию управления ветеринарии.

В ходе учений ветеринарной службой Еравнинского района и участниками КШУ наглядно показан алгоритм действий при ликвидации болезни, проведения в условном эпизоотическом очаге бескровного убоя, уничтожения вынужденно убитых животных, процедуры отбора и доставки проб биологического и патологического материала в ветеринарную лабораторию, уничтожения трупов, кормов и инвентаря, а также проведение дезинфекции животноводческого объекта, прилегающей территории и задействованного транспорта.

По результатам учений отработаны вопросы межведомственного взаимодействия между органами муниципальными органами Еравнинского района Благодаря скоординированным действиям ответственных ведомств и органов управления, риск распространения гриппа птиц в случае заноса должен быть минимизирован.

Фото: Государственная ветеринарная служба РБ
Теги
инфекции птичий грипп учения

Все новости

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
27.10.2023 в 17:48
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
27.10.2023 в 17:37
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду
27.10.2023 в 16:22
Монголия и Бурятия дружат соснами
27.10.2023 в 16:21
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
27.10.2023 в 16:17
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
27.10.2023 в 16:03
В Бурятии корсаков «депортировали» из села
27.10.2023 в 15:38
Монголия «рубит» выход к морю
27.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
27.10.2023 в 17:48
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
Власти насчитали там 74 непонятных строений, но их может быть и больше
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

27.10.2023 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru