Общество 27.10.2023 в 10:59
«Поругался с девушкой, мстил»
Под Новосибирском тайну жестокого убийства медсестры раскрыли спустя 23 года
Текст: Номер один
Эта история почти четверть века назад ужаснула даже бывалых оперов. В небольшом поселке Краснозерское 1 января 1999 года нашли тело медсестры Киры*: ее изнасиловали, потом забили до смерти. У сибирячки остался супруг, много лет он вместе со следователями пытался выяснить, что произошло. Но не дожил до того дня, когда следователи поймали возможного убийцу. Как удалось выйти на него спустя 23 года - в материале КП-Новосибирск.
«Спешила на смену в больницу»
Новый, 1999 год Кира вместе с мужем и двумя дочками встречала у друзей. Примерно в 5 часов утра сибирячка поспешила домой: нужно было переодеться и успеть на смену в больницу.
- Муж и дети остались в гостях - Кира не стала их дергать домой, -рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи. - Сама решила немного срезать путь домой: пошла по тропинке через рощу недалеко от стадиона.
На работе Кира так и не появилась. Когда муж сибирячки узнал об этом, сразу забил тревогу, обратился в полицию.
- Искали по всему поселку. Пошли и по ее пути - по той самой тропинке, -продолжает знакомая семьи. - Когда нашли ее тело в роще, на ней живого места не было: ее забили до смерти, даже позвоночник был проломлен…
Позже экспертиза покажет, что Киру перед смертью изнасиловали. Но выйти на виновного в гибели смерти сибирячки сразу не смогли.
- Одним из подозреваемых был местный парень Артем*. В то утро, когда Кира погибла, его видели рядом с той рощей, где ее нашли, потому его и допрашивали, - говорит знакомая семьи. - Тогда доказать ничего не удалось, хотя приезжали эксперты из Томска, проводили анализ ДНК. Но совпадений не было, и Артема выпустили.
Муж Киры вместе с детьми уехал из поселка: оставаться в Краснозерском они не смогли…
«Помогла шуба»
И лишь спустя 23 года у следователей получилось распутать дело, а помогла в этом… шуба Киры.
- Следователи вернулись к делу прошлых лет, вновь отправили на экспертизу шубу убитой медсестры. И ДНК, обнаруженное на ней, совпало с ДНК Артема, - пояснил источник КП-Новосибирск.
Задержали Артема в Новосибирске. Тогда и выяснилось, почему он мог настолько жестоко расправиться с Кирой.
- Он пьяный был, разругался со своей девушкой. Видимо, решил так мстить за этот скандал всем женщинам, - рассуждают сельчане.
Вот только муж сибирячки так и не узнал, кто убил его жену.
- Супруг Киры умер около 10 лет назад, так и не узнав правду, - вздыхают знакомые семьи.
Расследование уголовного дела продолжается.
*Имена изменены
Убийство произошло в роще. Фото: vk.com/gazetakrz
«Спешила на смену в больницу»
Новый, 1999 год Кира вместе с мужем и двумя дочками встречала у друзей. Примерно в 5 часов утра сибирячка поспешила домой: нужно было переодеться и успеть на смену в больницу.
- Муж и дети остались в гостях - Кира не стала их дергать домой, -рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи. - Сама решила немного срезать путь домой: пошла по тропинке через рощу недалеко от стадиона.
На работе Кира так и не появилась. Когда муж сибирячки узнал об этом, сразу забил тревогу, обратился в полицию.
- Искали по всему поселку. Пошли и по ее пути - по той самой тропинке, -продолжает знакомая семьи. - Когда нашли ее тело в роще, на ней живого места не было: ее забили до смерти, даже позвоночник был проломлен…
Позже экспертиза покажет, что Киру перед смертью изнасиловали. Но выйти на виновного в гибели смерти сибирячки сразу не смогли.
- Одним из подозреваемых был местный парень Артем*. В то утро, когда Кира погибла, его видели рядом с той рощей, где ее нашли, потому его и допрашивали, - говорит знакомая семьи. - Тогда доказать ничего не удалось, хотя приезжали эксперты из Томска, проводили анализ ДНК. Но совпадений не было, и Артема выпустили.
Муж Киры вместе с детьми уехал из поселка: оставаться в Краснозерском они не смогли…
«Помогла шуба»
И лишь спустя 23 года у следователей получилось распутать дело, а помогла в этом… шуба Киры.
- Следователи вернулись к делу прошлых лет, вновь отправили на экспертизу шубу убитой медсестры. И ДНК, обнаруженное на ней, совпало с ДНК Артема, - пояснил источник КП-Новосибирск.
Задержали Артема в Новосибирске. Тогда и выяснилось, почему он мог настолько жестоко расправиться с Кирой.
- Он пьяный был, разругался со своей девушкой. Видимо, решил так мстить за этот скандал всем женщинам, - рассуждают сельчане.
Вот только муж сибирячки так и не узнал, кто убил его жену.
- Супруг Киры умер около 10 лет назад, так и не узнав правду, - вздыхают знакомые семьи.
Расследование уголовного дела продолжается.
*Имена изменены
Убийство произошло в роще. Фото: vk.com/gazetakrz